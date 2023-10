“Logré zafarme de lo cabr*n que es José Ramón”, Faitelson sobre su salida de ESPN

Durante el último episodio del afamado podcast, La Cotorrisa, dirigido por Slobotzky y Ricardo Pérez, David Faitelson habló de su carrera, los momentos graciosos que ha pasado, pero sobretodo de su llegada a TUDN.

En la entrevista, los comediantes reconocieron y felicitaron a David por su gran trayectoria en el mundo del periodismo deportivo, aunque le preguntaron la razón por la cual se salió de ESPN.

“Me doy el lujo ya con mi carrera muy avanzada, pude finalmente separarme de la sombra de José Ramón. Logré zafarme de lo cabrón que es José Ramón”, aseguró el periodista mexicano.

Asimismo, Faitelson comentó que su llegada a Televisa es especial porque durante su carrera atacó constantemente a su nueva casa.

“Me cambio a una empresa a la que he atacado casi sistemáticamente”, sentenció.

Ante el comentario, los standuperos bromearon acerca de las declaraciones que el periodista hizo hace algunos años, en donde aseguró que nunca iba a trabajar para Televisa.

“Ustedes también han dicho cosas de las que se arrepienten. Lo de Televisa es una broma”; expresó Faitelson.

Al final, el comunicador aceptó que todos los cambios son difíciles e inclusive, su salida de TV Azteca fue dura pero está emocionado por su nueva aventura.

“Todos los cambios son complicados en la vida. Yo voy a afrontar este con el riesgo de que no me salga bien, con el riesgo de que me salga bien. Uno no puede quedarse en una zona de confort”, finalizó.