Luis Chávez no se siente cómodo en la Liga de Rusia

Luis Chávez es una de las piezas claves en la Selección mexicana y en el partido contra Ghana, aunque por momentos le costó un poco de trabajo, lo cierto es que sigue dando buenas actuaciones en el equipo de Jaime Lozano.

Al final del partido en el que Chávez dio una asistencia para el primero gol, cortesía del Chucky Lozano, el jugador del Dynamo de Moscú declaró que no siente cómodo en Rusia.

“Todavía no he mostrado mi 100 por ciento, algunos momentos me siento incómodo por la liga misma y mis compañeros, pero yo creo que me sirve para poder estar aquí, aprender cosas nuevas, salir de mi zona de confort y aprender cosas que me ayude a crecer”, afirmó el mexicano.

Posteriormente reveló que aún no sabe si fue la decisión correcta ir al futbol ruso pero no se arrepiente y le sacará el mayor provecho a su aventura europea.

“Al final te van a juzgar, pero tenemos que esperar para poder decir eso, no se puede juzgar sin antes haber probado, haber intentado, después el tiempo dirá si fue bueno o no”, sentenció.

"ESTOY MUY CONTENTO DE ESTAR ALLÁ”



Palabras de Luis Chávez sobre su experiencia en el futbol ruso:



"Uno quisiera en jugar en los clubes más grandes del mundo, pero a veces esas oportunidades no llegan"



Luis Chávez estuvo a punto de llegar a Rayados de Monterrey pero el jugador siempre prefirió emigrar al viejo continente, ahora con el Dinamo Moscú ha disputado cinco encuentros, cuatro de titular sin poder contribuir en goles y asistencias.