Pintora iraní estalla en contra de la “condena” a CR7 luego de abrazo

Fatemeh Hamami saltó a la fama en días pasados por regalarle unos cuadros a Cristiano Ronaldo pero el emotivo momento dio de que hablar por el gesto de agradecimiento del Bicho, pues el futbolista abrazó a la pintora sin su consentimiento, lo que de acuerdo a las leyes iraníes, amerita un castigo físico.

Ahora después de que la condena de 99 latigazos a Cristiano en caso de que vuelva a pisar suelo iraní se diera a conocer, Hamami aseguró que es falso.

“Las noticias falsas me ponen muy triste y me enojan. Estaba muy feliz de ver a Cristiano y regalarle los cuadros (...) Cristiano Ronaldo es un personaje extremadamente profesional y ético que siempre se involucra en grandes asuntos de caridad, y me abrazó con amor y cariño”, mencionó la joven para Diario Olé,

La pintora que padece de parálisis en el 85 por ciento del cuerpo también declaró que los abogados que denunciaron al jugador del Al Nassr lo hicieron sin el consentimiento de su familia.

“Abogados desempleados hicieron acusaciones en su contra sin mi permiso o el de mi familia. En Irán ha cometido un delito por abrazarme, mientras que nosotros nunca hemos tenido ninguna queja... Estoy muy agradecida a Ronaldo por su amor y cariño hacia mí. Espero que le pase lo mejor en la vida y futbol”, aseguró Fatemeh.

De igual manera se le preguntó a Hamami si el máximo goleador de todos los tiempos, estaba al tanto de que no la podía abrazar.

“Nadie le dijo nada sobre las leyes de Irán y él tampoco lo sabía, pero el abrazo de Ronaldo fue por su amor y hermandad, y no tenía mala intención. Mi familia y yo no tenemos quejas sobre este tema, sólo queremos negar estas acusaciones contra Cristiano”, sentenció la pintora.

Al final, la joven artista puntualizó que no pueden darle esos 99 latigazos a Ronaldo, pues no tienen derecho de hacerlo.

“Nadie tiene derecho a condenarlo cuando no tiene denuncia judicial. En primer lugar, Cristiano Ronaldo desconocía esta ley en Irán y, en segundo lugar, mi familia y yo no tenemos quejas, por lo que estos rumores y noticias son completamente rechazados”, finalizó Fatemeh Hamami.