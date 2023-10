“Es un privilegio la forma en la que viven los toros”: Antonio Lomelín

Las corridas de toros a pesar de contar con grandes detractores en los últimos años, han sabido mantenerse en el gusto del público que llena las plazas cuando un cartel presenta grandes toreros que con su talento salen a brindar un gran espectáculo. Este es el caso de Antonio Loimelín, mexicano que protagonizará una gran tarde en Pachuca.

En la previa de la corrida que tendrá lugar en el Monumental Vicente Segura de Pachuca, Lomelín pudo hablar en exclusiva con Publisport sobre su carrera, lo que le espera el próximo 21 de octubre y los múltiples comentarios y campañas antitaurinas a los que se ha tenido que enfrentar.

Referente a su camino esta temporada y lo que significa llegar hasta este evento, el diestro respondió con entusiasmo y emoción. “Ha sido una temporada buena y positiva, he tenido la oportunidad de torear seguido, más que nunca en mi carrera, me he encontrado bien, confiado y motivado. Ha habido buenos resultados y se llega con buen ambiente para la corrida en Pachuca, estoy muy contento... Es una corrida importante por lo que va de año. Es una plaza de primera categoría y espero que el resultado sea el esperado, más que un triunfo”.

Sobre el tema de la presión y los nervios que se viven previo al evento, el mexicano de vasta experiencia confesó que es algo que jamás se pierde, pero que se puede sobrellevar con una gran preparación que te dé seguridad. “El miedo siempre está presente así como los nervios, pero lo que hace el balance es una buena preparación, estar mentalizado y que pase lo que tenga que pasar para triunfar”.

Dentro de la interesante charla, Lomelín aprovechó para tocar el tema de la polémica que envuelve a la industria taurina en México y como en los últimos años se ha sufrido una cancelación que espera borrar las corridas de toros de forma permanente.

“El movimiento en contra de los toros afecta seriamente, pero es verdad que hay uno contra peso con la afición. En un ejemplo, el fin de semana el 16 de septiembre hubo 3 corridas y todas se llenaron, no hubo plazas vacías como se intenta vender. Es mala información la que se brinda por el supuesto maltrato animal porque no saben el trasfondo y como viven los toros. Ellos viven en total libertad y llegan a la plaza con la oportunidad de defenderse, volver al campo y morirse de viejos. Es un privilegio la manera en la que viven y que les den la oportunidad de volver a la ganadería, algo que no tienen otros animales”, comentó.

Para finalizar, el matador que tiene una probable fecha para el próximo 3 de diciembre, confirmó que en muchas ocasiones considera que se trata de un tema político y que espera que la tradición prevalezca unos 500 años más, por lo que mando un mensaje invitando a los fanáticos a darle una oportunidad a la disciplina.

“Yo lo que les digo a las personas que nunca han ido a una corrida de toros es que no se dejen llevar por lo que dicen, que si no les gusta está bien, pero hay que tener un conocimiento antes de juzgar. No puedo opinar de lo que no sé. Les digo a las personas que sean neutrales y ya decidan si les gusta o no, pero que no se dejen llevar por la falsa información, que le den una oportunidad y no tengan prejuicios de nada”, finalizó Antonio.