Jaime Lozano y Julian Nagelsmann, dos técnicos con presentes similares

México y Alemania se enfrentarán en un duelo amistoso que por el momento que viven ambos equipos, el resultado será crucial para encaminar su futuro en Eurocopa y en Copa América respectivamente.

En conferencia de prensa, el director técnico Julian Nagelsmann se mostró identificado con Jaime Lozano, al ser estrategas jóvenes que vienen a recomponer el camino de equipos con urgencia de resultados.

“Me confrontaron por mi edad, creo que en México es la misma situación, no creo que la edad sea el mejor punto de partida, lo más importante son tus ideas, convencer a los jugadores, que se desarrollen, los jugadores solo quieren ganar juegos en sus clubes y en la selección, quiero una idea con la que estén cómodos y convencidos, es lo que intento hacer, al final todos queremos ser exitosos y ambos queremos empezar mañana”, declaró Nagelsmann.

NAGELSMANN HABLA DEL JIMMY



Julian Nagelsmann sabe que así como él, Jaime Lozano puede recibir críticas por su edad



Pero el DT de Alemania reconoció que lo más importante es desarrollar jugadores y no la edad

Asimismo, el extécnico del Bayern Munich reveló que estudió el estilo de juego del Jimmy, resaltando el contraataque de los aztecas.

“No lo conozco personalmente, solo cuando veo los partidos, he notado que se enfoca mucho en salir con el balón lo más pronto posible y son muy buenos al contragolpe, no tienen mucha posesión de balón, juegan con muchos pases diagonales, movimientos rápidos de cara al arco rival, no son fáciles de defender, son muy agresivos, en los últimos dos partidos fueron buenos para México, mañana lo conoceré más de cerca (a Lozano)”, reconoció.

El DT de @DFB_Team Julian Nagelsmann fue cuestionado si conocía a Jaime Lozano...



La respuesta no tiene ni que sorprender ni ofender a los puritanos como @JC_Zuniga



⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/Kgqj9SP7ko — Abraham Guerrero G (@Abraham_GG) October 16, 2023

Por último, el director técnico más joven en la historia de Die Mannschaft afirmó que no iba a realizar tantos cambios en su alineación luego de su victoria contra Estados Unidos.

“Al final, cuando tienen una buena actuación en el juego (ante Estados Unidos), normalmente uno como técnico no tienes la idea de cambiar mucho; habrá cambios porque es importante que otros jugadores obtengan ritmo, pero también quizá habrá cambios en el medio tiempo, no solo desde el principio”, sentenció el estratega de 36 años.

Julián Nagelsmann confirmó no hará tantas rotaciones ante México. Dijo que es importante que los jugadores encuentren ritmo.

Por otra parte, Thomas Muller, uno de los jugadores más experimentados y de los que estuvo presente en aquella victoria del equipo Tricolor en Rusia 2018, dijo que han cambiado muchas cosas desde ese mundial.

“Han cambiado muchas cosas, los jugadores, nuestro estilo, no será fácil ganarles, pero esperemos tener un buen partido”, expuso el atacante del Bayern Munich.

"Los jugadores han cambiado, nuestro estilo también"



Thomas Müller 'advierte' a México, mientras que Julian Nagelsmann destaca la calidad del Tricolor, y de paso, halaga el trabajo de Jaime Lozano

México y Alemania se han enfrentado en cuatro ocasiones de manera oficial, todas en Copas del Mundo (1978, 1986, 1998 y 2018), dejando un saldo de tres victorias alemanas por una mexicana.