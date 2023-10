Federación de Italia suspende 7 meses a Fagioli por violar reglamento de apuestas

ROMA (AP) — El mediocampista de la Juventus Nicolò Fagioli fue vetado el martes siete meses por la Federación de Fútbol de Italia por violar el reglamento de apuestas.

Fagioli llegó a un acuerdo con la Federación para declararse culpable, el trato incluye terapia por adicción a las apuestas.

En un caso que va más allá, la fiscalía de Turín también realiza una investigación criminal por la que los jugadores de la Liga Premier Sandro Tonali y Nicolò Zaniolo fueron cuestionados por la policía italiana durante el campamento de entrenamiento de la selección. Más jugadores de la Serie A podrían estar implicados.

El jugador de 22 años, quien ya estaba en terapia por este problema, alertó a los fiscales de la Federación de Fútbol Italiana sobre el caso y ha estado cooperando con las autoridades para reducir su castigo.

Esto llevó a que la suspensión mínima de tres años en caso de que jugadores apuesten en partidos de fútbol se redujera en gran medida. Se dijo que Fagioli nunca apostó en encuentros que involucran a la Juventus.

La FIGC indicó en un comunicado que Fagioli fue suspendido por 12 meses, pero que cinco de esos mess fueron conmutables por “requisitos alternativos”. Para esto debe cumplir con un tratamiento por adicción a las apuestas al menos seis meses and debe que tener al menos 10 apariciones públicas en los próximos cinco meses en centros para jugadores juveniles y asociaciones para adictos en recuperación.

Además fue multado 12.500 euros (13.200 dólares).

Fagioli ha disputado seis de ocho duelos de la Juventus esta temporada en la Serie A y es considerado uno de los mejores volantes jóvenes italianos. Posiblemente se perderá el resto de la temporada, aunque podría volver para los dos últimos encuentros al término de su suspensión.

No es el primer jugador de la Juve suspendido esta temporada. El mediocampista Paul Pogba fue vetado provisionalmente tras dar positivo por testosterona.

El castigo de Fagioli estuvo conforme a lo que el presidente de la FIGC Gabriele Gravina dijo el martes, que los jugadores con una adicción a las apuestas necesitan ayuda y no fuertes sanciones.

“Estos chicos son como niños para mí y no pueden ser corderos en el matadero mientras crecen. No es la manera civilizada en un país civilizado”, aseguró Gravina. “En Italia hay una enfermedad: la adicción a las apuestas es una plaga social, no sólo en el fútbol italiano. hay 5,1 millones de personas que juegan y 1,5 millones sufren. No es sorpresa que algunos estén involucrados en el fútbol”.

Tonali, quien llegó al Newcastle proveniente del Milan este verano, se reunió con la fiscalía de Turín el martes y espera que por su colaboración con las autoridades reciba una sanción similar a Fagioli.

La situación de Zaniolo parece ser distinta. El jugador, que está préstamo con el Aston Villa, reportó que jugó en un sitio de blackjack que no sabía era ilegal, pero que nunca apostó en juegos de fútbol.

De ser cierto, podría ser multado por la fiscalía, pero no ser vetado por la FIGC.