Atletas Panamericanos son enviados a Chile sin médicos por petición de la Conade

Los problemas entre la Conade y los atletas mexicanos no se detienen y a pocas horas de que se dé el banderazo de inicio en de los Juegos Panamericanos en Santiago 2023, se destapa que los representativos nacionales fueron enviados al sitio sin contingente médico que los atienda durante su participación en la justa.

Fue María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), la encargada de dar a conocer la lamentable noticia y las razones por las cuales se suscitó el problema de que los deportistas llegaran a Santiago sin asistencia médica.

“El domingo, en un acto deliberado, doloso, querían que se cambiara a los abanderados, que ya habían sido designados, el único facultado para hacer esta designación es el comité ejecutivo del COM... Me negué, no lo acepté, al día siguiente se llevó a cabo el abanderamiento, manifesté que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, porque era una falta de respeto para la institución y los atletas”, dijo para ESPN.

La mandataria señaló que la decisión de mantener a los mismos abanderados, el taekwondoín Carlos Sansores y la basquetbolista Karina Esquer, provocó que a directora de Alto Rendimiento de la Conade, Rut Castillo, evitara el viaje de los médicos a la justa.

México partirá con 640 atletas 🇲🇽❤️

Los abanderados serán la basquetbolista Karina Esquer 🏀 y el taekwondoín Carlos Sansores pic.twitter.com/l77gW8m0Yq — México rumbo a París 2024🇲🇽🔜🇨🇵 (@MParis2024) October 17, 2023

“Tengo entendido, pidió que se cambiaran los abanderados, como titular, como parte de esta delegación, no es correcto que actúen de esa manera con los atletas, les quitan sus becas, no les permiten que vengan algunos entrenadores para atenderlos, ponen de pretexto que por su convenio y no les pagan la preparación o los gastos por participación en selectivos. Creo que ya es tiempo que esta situación sea mucho más clara y definida”, comentó.

Es importante mencionar que Alcalá señaló que los atletas no se quedarán sin médicos, ya que se gestiona el apoyo con institutos del deporte para que sustituyan a los que retiraron. “No vamos a poner en riesgo sus competencias, hemos pedido a institutos del deporte que nos apoyen, a médicos que ya han apoyado y han aceptado”, finalizó.