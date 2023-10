Blue Panther celebra 45 años de carrera con su legado

La lucha libre en México tiene 90 años de vida y 45 de ellos han visto crecer y consagrarse a una figura como Blue Panther, quien celebrará junto a su afición en la Arena México.

En charla con Publimetro, el maestro lagunero agradeció el apoyo de la afición a lo largo de su carrera y espera un lleno en la Arena México.

“Espero que la gente siga amando la lucha libre como la he amado yo y la he respetado”, aseguró.

Pero el patriarca lagunero no irá solo a sus festejos, ya que será acompañado por sus hijos Blue Panther Jr., Dark Panther y el Hijo de Blue Panther. Este último vivirá su primera aparición con su nuevo personaje.

Blue Panther jr. Ve esta función como el inicio de una segunda oportunidad en su carrera, y se mostró emocionado por el debut de su hermano con su nuevo personaje.

“Es algo muy importante, es una noche redonda, y que mejor que hacer un debut así, en un viernes, con los compañeros y rivales que tengo, un mejor debut no podría tener”, afirmó el Hijo de Blue Panther.

Blue Panther Blue Panther junto a sus hijos y compañeros en el cuadrilátero

Mientras que Dark Panther ve que el mejor recuerdo de la carrera de su padre será cuando pueda compartir el cuadrilátero con él y sus hermanos, el viernes 20 de octubre en la Arena México.

Por otra parte, Blue Panther aseguró que no se ve como un maestro. “Agradezco a los laguneros que ellos estén triunfando, yo solo soy un luchador profesional, un hijo de la lucha libre, y yo no he dicho que sea maestro o patriarca”, indicó la leyenda.

Cabe mencionar que, en esta función especial, que se realizará en el Coso de la Colonia Doctores, se recordarán los 45 años del maestro lagunero en los cuadriláteros.

En la cartelera, Blue Panther, Blue Panther Jr, Hijo de Blue Panther y Dark Panther se verán en una lucha de relevos atómicos ante Último Guerrero, Stuka jr, Gran Guerrero e Hijo de Stuka Jr.

Además, se pondrá en juego el campeonato universal de amazonas del CMLL, cuando la Catalina se vea ante Zeuxis, en un combate que se ha calentado en las últimas semanas.

Mientras que en la lucha estelar, Ángel de Oro y Niebla Roja pondrán en la mesa sus campeonatos de parejas del CMLL ante Soberano Jr. Y Euforia.