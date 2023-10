“Quiero ser un referente del América y levantar la copa”: Israel Reyes

América volverá a la actividad este sábado 21 de octubre cuando reciba a Santos Laguna en la cancha del Estadio Azteca, duelo que podría significar el regreso de Israel Reyes.

En conferencia de prensa, el zaguero central dejó en claro que buscará volver a la titularidad, luego de que Ramón Juárez e Igor Lichnosvky se han afianzado en la defensa debido a las ausencias por lesión.

Es un reto, me tocó estar en los momentos donde no estábamos tan finos en defensa. Se nos están dando las cosas y es un reto, el profesor quiere que seamos la mejor defensiva y trabajamos para eso. Me preparo para eso, fue un mes que me tocó estar fuera. Nuestros compañeros lo hicieron de gran forma. Me preparo para cuando me toque la oportunidad pueda aprovecharla y sumar al grupo. Lo veo como una motivación”, aseguró.

En ese sentido, el defensa de 23 años mencionó que tiene la ilusión de conquistar el título de Liga MX con las Águilas para convertirse en un referente de la institución, además de su deseo por volver a Selección mexicana.

“Quiero sumar desde que llegué, ser un referente del equipo, levantar la copa es algo que he querido desde que empecé a jugar y estoy en un club donde consideró que puede ser. Quiero dejarle esa alegría a la gente. Tengo que seguir haciendo lo que antes había hecho, dar seguridad al equipo, mejorar los detalles que hay que mejora y ahí llegan las convocatorias”, sentenció.