“Amenazaron con romperme las piernas”, Nicolo Fagioli revela datos sobre su ludopatia

Nicolo Fagioli (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images) (Emilio Andreoli/Getty Images)

La polémica al rededor de los jóvenes futbolistas italianos que se han visto inmiscuidos en un caso de apuestas deportivas ilegales sigue acrecentándose y en esta ocasión salen a la luz algunas declaraciones que habría dado Nicolo Fagioli en donde revela la millonaria deuda que acumuló y las amenazas que se ganó por no pagar.

Luego de la sanción impuesta al futbolista de la Juventus, de 7 meses de inactividad, el diario deportivo Corriello dello Sport, reveló algunas declaraciones del futbolista sobre su problema con las apuestas.

“Cuando estaba en Cremonese, en 2022, mi madre me aconsejó que fuera a rehabilitación y fui varias veces. Jugaba compulsivamente a cualquier evento deportivo que veía, incluido el futbol”, comentó.

De igual forma, es importante destacar que gracias al crecimiento de su carrera las sumas que apostaba fueron subiendo, lo que le garantizó una increíble deuda que posteriormente lo hizo acreedor a fuertes amenazas que lo hacían perder la concentración en el terreno de juego y lo obligaron a pedir prestado a sus compañeros.

Estremecedoras declaraciones de Nicolo Fagioli a la Fiscalía de Turín por el caso de apuestas deportivas en Italia:



"Pasé mi peor momento entre marzo y abril, cuando estaba tan estresado y asustado que durante el partido Sassuolo-Juventus cometí un error y fui sustituido. Cuando… pic.twitter.com/SjzgjZm1tD — Pablo Giralt (@giraltpablo) October 19, 2023

“A Gatti le pedí 40 mil euros diciéndole que los necesitaba para compararme un reloj y que mis cuentas estaban bloqueadas por mi madre. Dragusin me prestó la misma cantidad. A veces les entregaba relojes a los propietarios de las plataformas”

“Mi deuda subió a 3 millones de euros. Dejé de dormir por las noches. Cuanto más pasaba el tiempo, más me obsesionaba la deuda, esta aumentó lo que debía y recibí amenazas físicas. Me dijeron que me romperían las piernas, pensé que solo jugaba para pagar las deudas”, señaló.