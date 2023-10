“Chivas no es para todos”, Alan Pulido sobre regreso de Alexis Vega y Chicote Calderón

Alan Pulido, actual jugador del Sporting Kansas, habló de lo complicado que es jugar para Chivas, aluciendo al reciente escándalo de Alexis Vega y Cristian “Chicote” Calderón, en el que fueron separados del club por indisciplina y hace poco reincorporados a los entrenamientos.

TE PUEDE INTERESAR: México arranca su actividad en los Juegos Panamericanos 2023

La presión es uno de los factores claves para Pulido, pues el foco público siempre está señalando al rebaño y por eso hay jugadores que fracasaron.

“Pasaron muchos jugadores con gran nombre y quedaron ahí, no fueron figuras y no lograron hacerlo de la mejor manera, eran jugadores que en otros equipos la habían estado rompiendo, que eran figuras, clave. Es un equipo que no era para todos, es un equipo con mucha presión y tiene esa ventaja y desventaja”, declaró para TUDN.

Por otra parte, sostuvo que si haces las cosas bien, esa atención ayuda que tengas más oportunidades para jugar en Europa pero también puede sepultar tu carrera, si no lo haces bien.

“La ventaja es que si te llega a ir bien y te consolidas y haces muy bien las cosas te pueden llevar a muchas partes, incluso hasta Europa, más allá de la selección es un equipo que tiene esa dimensión. Pero también siendo realistas si no te va bien, pasas desapercibido y logras caer en ciertas distracciones que el entorno maneja, pasas a ser un jugador a como puedes estar arriba, te hundes, es lo que tiene Chivas”, sentenció el atacante mexicano.

Alan Pulido salió de Chivas siendo campeón de goleo del Apertura 2019 y con una Liga Mx en 2017, Copa MX y Concachampions en 2018. Actualmente está nominado a MVP de la MLS tras superar una lesión que lo alejó casi un año de las canchas.