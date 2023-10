Alfa Romeo sueña con Checo Pérez para 2024

A pesar de que en el día de prácticas, Christian Horner, aseguró que Checo seguirá en la escudería austríaca y que el subcampeonato no condiciona su estadía para la próxima temporada, los rumores de una posible salida, siguen tomando fuerza.

Durante el segundo día del Gran Premio de México, Alessandro Alunni Bravi, director de Alfa Romeo, le abrió las puertas a Pérez y se mostró interesado en contratarlo para la siguiente temporada.

“Es un piloto de primer nivel. Seguro que es una opción y si por mí fuera lo traía mañana. Es un piloto fuerte, de elite y es una opción, pero no hay que descartar a nadie”, declaró Alunni.

Alessandro Alunni Alessandro Alunni director de la escudería Alfa Romeo. (Clive Mason/Getty Images)

Asimismo, Alessandro destacó el gran desempeño que Checo está mostrando en Red Bull, luchando por estar al nivel de un campeón del mundo como Max Verstappen.

“No subestimen lo que Checo hace, porque estar remotamente cerca de Max Verstappen no es fácil. La diferencia es que es difícil estar al nivel con este tipo de pilotos que son campeones del mundo porque cada día, cada sesión, cada vuelta, cada circuito, ellos están siempre ahí y no muestran debilidades, no cometen errores”, finalizó.

Actualmente Valtteri Botas y Guanyu Zhou son pilotos de Alfa Romeo y cuentan con contrato hasta el final de la temporada 2024.