Checo Pérez, “Tenía ganas de ganar la carrera y me tiré por ella”

Sergio no pudo ocultar su frustración (Mark Thompson/Getty Images)

El Gran Premio de México resultó ser una pesadilla para Sergio Checo Pérez, después de que quedó fuera en la primera vuelta al intentar obtener la primera posición, por lo que el piloto de Red Bull reconoció estar dolido porque lo que más desea es ganar en casa.

El tapatío tuvo una contacto con Charles Leclerc, de Ferrari, en la primera curva, tras la largada y ya no pudo continuar en la carrera debido a los daños que recibió su monoplaza.

Pérez Mendoza explicó que se vio sorprendido por Leclerc. “No esperaba que Charles, en medio, iba a frenar similar a nosotros; por que Max iba por dentro y yo por fuera. Siempre, normalmente, el que va en medio tiene menos margen de maniobra y me tiré”, explicó a los medios.

Sergio comentó que se arriesgó por la posición, debido a que ya no se conforma con un podio, sino lo que desea es ganar en el Autódromo Hermanos Rodríguez. “Hoy para mí no era suficiente terminar en el podio, la verdad tenía demasiadas ganas de ganar la carrera, vi la oportunidad y me tiré”.

Pese al resultado final de la maniobra, Checo no se arrepintió e indicó que lo volvería a intentar, aunque no pudo ocultar el dolor de no poder completar la carrera ante su afición.

“Me duelo mucho hoy, creo que teníamos una buena oportunidad, pero lo intenté. Creo que había intentarlo, porque si me salía, salía de esa curva en primer lugar y hubiera sido la oportunidad de ganar la carrera, pero no fue así. Tuve el contacto con Charles y desafortunado, y si soy sincero lo volvería a intentar, porque un podio ya no era suficiente, lo único que sueño es con ganar en casa”, comentó.

Por último, explicó que se intentó regresar a la carrera, pero al final fue imposible. “El equipo estaba intentando solucionar los problemas, pero una vez que perdimos tanto tiempo y vimos los daños del auto, ya no había nada que hacer y decidimos retirarnos”.

De ocho grandes premios de México que ha disputado, Checo Pérez no ha podido finalizar dos. La primera fue en 2018, cuando todavía corría con Racing Point y ahora esta ocasión con Red Bull, además se rompió la inercia positiva que traía, en las últimas dos ediciones, en las que finalizó tercero.