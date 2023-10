Charles Leclerc es abucheado tras choque con Checo Pérez

Charles Leclerc va en séptimo lugar del campeonato mundial de pilotos con 166 puntos. (Jared C. Tilton/Getty Images)

Apenas en la primer curva del Autódromo Hermanos Rodríguez, durante el inicio del Gran Premio de México, Sergio Pérez y Charles Leclerc estuvieron envueltos en un accidente que ocasionó que el mexicano abandonara la carrera.

Tras finalizar en tercer lugar, Leclerc se acercó a la zona de prensa para dar sus primeras impresiones, pero la afición mexicana que se encontraba detrás de él, mostró su repudio contra el piloto monegasco.

Creo se borró el video 🥴 pero así fue el choque de Checo Pérez con Charles Leclerc en el #MexicoGP pic.twitter.com/dbxCa9cWEA — Karly Aldana (@karlyaldana7) October 29, 2023

Después de escuchar los abucheos, el piloto de Ferrari, declaró que no fue su intención sacar a Checo, pues estaba encerrado con ambos monoplazas de Red Bull quitándole espacio.

“Muchos abucheos, desafortunadamente me toqué con Checo en la primera curva, pero no fue a propósito, no tenía a dónde moverme porque del otro lado tenía a Max”, apuntó Charles.

Lamentable como abuchean a Leclerc, que triste que se vaya con esa imagen de nuestro pais...



Un ejemplo de "fans" que solo arruinan la F1.pic.twitter.com/00EdzPqqC2 — Tifoso Latino (@tifoso_latino) October 29, 2023

Recordemos que previo al GP de México, los organizadores lanzaron la campaña “Racepect” en la que se invitaba a los aficionados a respetar a todos los pilotos.

De igual manera, en un evento del viernes pasado con Pérez, el mexicano le recordó al público respetar a sus compañeros, por el antecedente del GP del 2022, donde abuchearon a Verstappen.