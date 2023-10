VIDEO: Lionel Messi regaña a Ibai Llanos en directo por revelar sus conversaciones

La gala del Balón de Oro culminó con el merecido reconocimiento al año futbolístico en el que Lionel Messi consiguió hacerse con el único título que le faltaba en su carrera. Miles de aficionados presenciaron el momento en el que el astro argentino se consagró como el mejor jugador de la temporada y uno de ellos fue Ibai Llanos, quien transmitió el evento en su canal de Twitch y tuvo oportunidad de hablar con el jugador.

Fue al término de gala cuando el creador de contenido pudo intercambiar palabras con el capitán del Inter Miami y ahí, fue recriminado por mostrar las conversaciones privadas que han tenido ellos dos.

“Ibai estoy enojado con vos, no me gusto lo que hiciste el otro día. Eso de que mandaste mensaje y lo leíste en público, no te voy a contestar más ahora. No tenés privacidad... te clavo el visto la próxima”, comentó en tono de broma.

"Messi":



Por la domada que le pegó a Ibai tras ganar su octavo #BallonDor pic.twitter.com/ehghB93mEB — ¿Por qué es tendencia? (@porqueTTarg) October 30, 2023

De inmediato el streamer contestó entre risas mencionando que evitó mostrar los mensajes e incluso editó la pantalla para que nadie pudiera ver la conversación. El momento al que hace referencia Lionel es aquel en el que Llanos, mediante su cuenta de Tik Tok, mostró como es que le deseaba pronta recuperación al jugador por su más reciente lesión.

Ante lo mencionado, Messi contestó de forma amigable y a pesar de la edición, en las imágenes se podía apreciar un intercambio de mensajes en días anteriores a la grabación del corto video.