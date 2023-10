Lionel Messi dedica su octavo balón de oro a Maradona

Luego de que varios rumores pusieran a Messi como ganador del Balón de Oro y David Beckham los confirmó, pues fue el encargado de entregar el octavo balón de oro al astro argentino, quien dio un discurso lleno de nostalgia y reconocimiento a su selección y exequipo el Barcelona.

Los asistentes a la gala ovacionaron a La Pulga y este inmediatamente agradeció a sus compañeros de la escuadra campeona del mundo.

“Antes que nada quiero agradecer a toda la gente que me hizo ganador de este premio. Quiero compartirlo de mis compañeros de la selección, este premio viene de allí y aquí estamos en representación de todos. Esto es un regalo para todo el grupo y la gente de Argentina”, declaró el jugador del Inter de Miami.

Felicidades Leo Messi una vez más el mejor del mundo!!! Muy contento por ti mi hermano... Un fuerte abrazo 🤙🏾 pic.twitter.com/pW8Rv06dpZ — Ronaldinho (@10Ronaldinho) October 30, 2023

De igual manera, el máximo goleador a nivel de clubes recordó a Diego Armando Maradona, que hubiera cumplido años.

“Quiero hacer una mención a Diego. Hoy es su cumpleaños y creo que no hay mejor lugar que para desearle un feliz cumpleaños. Aquí, con gente que le gusta el fútbol. Esto también es para vos Diego, lo comparto contigo y con toda Argentina”, apuntó Lio.

Messi tampoco olvidó su paso por el Barcelona, pues fue con ellos con quienes conquistó los otros 7 balones de oro en su carrera, afirmando que jugó en el mejor equipo de la historia.

“Tuve la suerte de estar en el mejor equipo del mundo, el mejor club. El mejor equipo de la historia. Eso hizo más fácil ganar títulos individuales”.

💙❤️ El amor de Messi por el Barça: "Claro que sigo al Barça, es el club que amo y siempre amaré" pic.twitter.com/9BdRLyMTkz — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 30, 2023

Por último, se le preguntó acerca de un posible homenaje en Barcelona, a lo que el argentino respondió que quiere despedirse del equipo de sus amores como es debido.

“No lo sé. Obviamente me encantaría poder despedirme de la gente de otra manera. Creo que quedó una sensación rara cuando me fui y creo que no está bueno con todo lo que compartimos y vivimos juntos, con todo lo que nos dimos mutuamente. No terminar de una manera que tengamos que terminar... Creo que me merezco despedir de esa gente con la que tantas alegrías y tristezas que hemos vivido toda mi carrera. Barcelona es mi casa, amo al club y a mi gente. Si se da encantado de estar obviamente”, finalizó el diez de Argentina.

🟠#LaDirecta | 🇦🇷Messi tras la consagración de su 8tavo Balón de Oro dio declaraciones. pic.twitter.com/dL9uj2g22x — Ladirecta (@LaDirecta_info) October 30, 2023

Lionel Messi es el máximo ganador de balones de oro, así como el máximo goleador de la historia a nivel de clubes con 703 anotaciones entre el Barcelona, PSG e Inter de Miami.