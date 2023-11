“Estoy contento de regresar a México, voy a disfrutar jugar con Capitanes”: Juan Toscano

Juan Toscano vivirá su segunda experiencia en México y ahora lo hará para vestir los colores de los Capitanes de la Ciudad de México en la Liga de Desarrollo de la NBA, algo que el jugador considera motivante, principalmente por el apoyo que tendrá de los aficionados.

“Estoy feliz, contento de regresar a México. Aquí estoy con mi gente, aquí empecé mi carrera. Obvio quiero regresar a la NBA, pero hoy estoy aquí y voy a enfocarme...El ambiente en México es diferente, estoy bien emocionado por jugar aquí enfrente de mi gente, sé que va a ser un poco loco”, mencionó en zona mixta con los medios de comunicación.

Juan Toscano y @CapitanesCDMX se preparan para su debut en la temporada 2023-2024 de la NBA G-League el próximo 10 de noviembre en la Arena CDMX 🏀🏀



📷 @yuniorcrt8 pic.twitter.com/y6Sb8AcCeq — Publisport México ⚽🏎️🎾⚾🏈🏀🏇🏼🏆 (@Publisport_MX) November 1, 2023

En esa misma línea, el basquetbolista de 30 años reconoció que aún tiene cosas por mejorar en la duela, pero considera que aún tiene nivel para volver a la mejor liga del mundo y buscará demostrarlo con el conjunto capitalino.

“Como dije, quiero regresar a la NBA, pero eso es la vida, nada es perfecto. Yo no soy perfecto ni el mejor jugador de basquet. Hay cosas que tengo que mejorar, pero tengo nivel para jugar en NBA y voy a enseñar a todos que todavía puedo estar, pero como dije, estoy feliz de estar aquí, a Ramón lo conozco muy bien. Es algo muy chido vivir acá en Ciudad de México”, añadió.

Asimismo, Toscano aceptó que siente un poco de presión por las expectativas que hay sobre él; sin embargo, lo toma como un aliciente para mostrar su mejor versión.

“Hay un poco de presión porque todos me ven y dicen ‘es el único mexicano campeón’, pero es algo bueno y bonito. Si no tienes presión en tu vida no estás haciendo nada, y lo voy a tomar así, en enfocarme en ser mejor que ayer”, señaló.

Por último el alero mexicano habló sobre el rol de liderazgo que tendrá en Capitanes, así como las expectativas del equipo para esta nueva temporada de la mano de Ramón Díaz, entrenador del equipo.

“Sí y no (ser el líder del equipo) porque tenemos jóvenes jugadores que quieren ir a la NBA y yo conozco, tengo experiencia en ese tema y la voy a compartir con ellos, así como mis consejos. Pero también como dije, no soy perfecto, no sé todo, hay cosas que tengo que mejorar, entender y pensar como líder, pero también el líder es Ramón” destacó.

“Ramón nos ha dicho que vamos a ganar, queremos tener un campeonato y vamos a disfrutar jugar con Capitanes aquí, es un buen ambiente para crecer y jugar basquetbol”, sentenció.