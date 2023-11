Chile jugará con el Tri femenil sin porteras

La Selección de Chile femenil se enfrentará con su similar de México en la final del futbol de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023; sin embargo, todo indica que el equipo local afrontará este compromiso sin ninguna de sus porteras.

Te recomendamos: Histórico equipo de la Premier está dispuesto a pagar una millonada por Santiago Giménez

La Roja solo convocó a Christiane Endler y Antonia Canales para el certamen continental, aunque ninguna de las dos podrá estar presente para el duelo de este viernes en el Estadio Elías Figueroa, debido a que ambas deben reportar con sus respectivos clubes, porque solo tenían permiso hasta el 31 de octubre.

Endler tiene que regresar con el Olympique de Lyon. De hecho, Christiane ya se despidió de la Selección al anunciar su retiro del combinado nacional, después de finalizado el partido de la semifinal ante Estados Unidos.

“No hay mejor forma de retirarse que ganando una medalla. Creo que es momento de darle la oportunidad a las jóvenes que vienen. Es momento de pasar a otra página”, declaró.

En el caso de Antonia Canales, el Valencia requirió de su presencia a partir de este jueves, para estar disponible para el duelo del sábado ante el Sporting de Huelva. Esto debido a la lesión de la guardameta titular de las naranjeras, Enith Salón Marcuello.

¿Qué dice Panam Sports?

Al verse en este predicamento, la Selección chilena recurrió a Panam Sports, organizadores de los Juegos Panamericanos, para ver si les daban la posibilidad de convocar a otra portera, pero reportes de la prensa local señalan que la respuesta fue un contundente “No”. ¡

Emol compartió las declaraciones de Neven Ilic, presidente de Panam Sports. “Lo vimos en el comité ejecutivo y las reglas son las reglas. Ningún país, ningún equipo, puede reemplazar a dos de sus deportistas que tienen que retornar a sus clubes”.

“La regla es muy clara, no se puede sustituir a deportistas que ya fueron inscritas. La solución la tienen que buscar internamente. Panam Sports no puede abrir esa puerta, no es parte del reglamento”, declaró a TVN.

Por su parte, el Comité Ejecutivo de los juegos confirmó lo dicho por Ilic. “Recibimos la solicitud, fue estudiada detenidamente teniendo en cuenta las reglas del deporte en materia de sustituciones, pero no fue aprobada”.

La Asociación Nacional de Futbol Profesional (ANFP) está negociando con el Valencia para tratar de obtener una extensión del tiempo de Canales, pero luce complicado por lo de la lesión de su guardameta titular, además de las palabras que dio el director deportivo del club, Carlos Grafiada, a la Tercera de Chile.

“Eso (no jugar la Final), sinceramente, no es nuestro problema. Antonia Canales es jugadora del club. El 31 de octubre terminó la Fecha FIFA y no existe ninguna posibilidad de que se quede hasta el viernes. La jugadora debiera estar saliendo para llegar mañana (jueves) a Valencia. En eso quedamos y debe cumplirse”, apuntó.

Christiane Endler y Antonia Canales no serían las únicas jugadoras que dejarían a la Selección chilena, también Karen Araya y Camila Sáez deben reportar con el Madrid CFF, por lo que la Roja solo contaría con 14 futbolistas para le duelo ante el Tricolor.