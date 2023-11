“Siempre voy a defender la camiseta de México”: Randy Arozarena

La Selección mexicana de béisbol se encuentra de fiesta tras conseguir el Premio Nacional de Deportes y su figura Randy Arozarena aseguró que buscará siempre defender a México en cada competencia.

En conferencia de prensa desde el Alfredo Harp Helú, y en presencia del coach Benjamín Gil, y del presidente Horacio de la Vega, el jugador de Tampa Bay Rays se mostró agradecido por el apoyo que dio la afición durante el Clásico.

“Este Clásico para mí fue importante, creció mi fanaticada, fui al Juego de Estrellas, fui al Derby de home runes y la pasé muy increíble. El Clásico Mundial fue el principio de todo, el motor de esta temporada. El Clásico Mundial me ayudó a tener mi mejor temporada en la MLB”, aseguró.

Además, mandó un mensaje para el presidente Andrés Manuel López Obrador para poder obtener su naturalización y poder representar a México.

“Estoy agradecido con el apoyo, y siempre voy a representar a México en cada competencia que me inviten. Desde que tomé esa decisión, mucha afición me ha ayudado, y siempre voy a estar agradecido con el apoyo que me dieron, al igual que al presidente”, indicó.

Karina Soto

En ese sentido, Arozarena espera poder seguir representando a México en otras competencias en los siguientes años.

“Ya lo dije, muchas gracias por incluirme en la Selección, por darme esa gran oportunidad de representar al país y siempre lo voy a hacer en cualquier evento donde yo pueda participar y me inviten, ahí voy a estar presente”.

También, reconoció que toda la Selección aportó una gran parte para vivir un espectacular torneo en el Clásico Mundial, donde firmó ocho carreras anotadas, nueve imparables, seis dobles, un cuadrangular, nueve carreras impulsadas, seis bases por bolas y cinco ponches, promedio de bateo de .450.

“Agradecido con ese premio que nos han dado a todos los de la Selección. No solo yo, todos pusieron su granito de arena. Fue increíble lo que vivió en Arizona y Miami, la unión fue espectacular. El beisbol está creciendo y eso se vio este año, tenemos mucho talento y vamos siempre hacia adelante”, finalizó.