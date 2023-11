VIDEO: Tuca Ferretti hace su primer coraje en ESPN

Ricardo Tuca Ferretti debutó este 1 de noviembre como analista de ESPN y solo le llevó un día “estallar” en pleno programa en vivo, tras una discusión con Álvaro Morales.

En el programa Futbol Picante, de este 2 de noviembre, Morales nuevamente le dio la bienvenida a la cadena deportiva. En primera instancia todo era sonrisas y alabanzas al Tuca por su gran carrera en el futbol mexicano.

Sin embargo, cuando empezó el debate sobre el América, todo se descompuso. Álvaro señaló que no hay un equipo en la Liga MX que le pueda ganar, lo que desató la furia del Tuca.

“Ya cállate, carajo. No me dejas hablar, no me dejas discutir. Estás diciendo una tontería. Si hay equipos que le pueden ganar al América: Tigres, América, Toluca y León; como chingaos no”, dijo el entrenador brasileño.

Todo por afirmar que NADIE puede ganarle al América... #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/uy1TvRshxa — Futbol Picante (@futpicante) November 2, 2023

De esta forma, Ferretti dejó ver al Tuca que todos conocemos y que podíamos presenciar cada ocho días dentro de la Liga MX.

Apuesta entre Morales y Tuca

Álvaro Morales es seguidor del América y afirma que es el principal candidato para ganar el torneo Apertura 2023, pero el Tuca Ferretti no está de acuerdo y para él los Tigres es su equipo favorito.

Ante esto, el periodista y entrenador realizaron una apuesta sobre quién será el campeón. Si las Águilas se coronan, Tuca se rasurará el bigote, y si los felinos ganan, Morales se quitará la barba y el mostacho.