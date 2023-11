Luis Ángel Malagón revela el motivo por el que no se ve jugando en Europa

Luis Ángel Malagón atraviesa un gran momento con el América, que ya aseguró el liderato de la Liga MX a falta de dos jornadas para que concluya la fase regular.

Por ende, el portero de 26 años se ha vuelto un constante en las convocatorias de la Selección mexicana y su nivel podría ser considerado para que llegue al futbol de Europa.

Sin embargo, el guardameta de las Águilas se dijo consciente de que su estatura difícilmente le permitirá jugar en un club del viejo continente.

“La verdad estoy consciente de lo que tengo. En Europa te piden cierta estatura y no la tengo, en México soy el portero más chiquitito con 1.81, pero eso me ha ayudado a superarme a mí mismo. Mi cabeza está aquí, soy agradecido con la gente que me ha ayudado y motivado. Tengo muchas ganas de ser campeón, es lo único que busco, levantar la cabeza. Lo demás que venga Dios dirá”, reconoció.

Pese a ello, Malagón tiene claro que desea seguir siendo un referente del conjunto azulcrema y levantar el título de Liga MX que se le ha negado a la institución desde hace cinco años.

“El equipo está bien en todos aspectos, no nos mareamos, no tenemos por qué, no hemos ganado nada, no tenemos un título ni nada en la mano. Debemos ser conscientes de donde estamos parados, el profe nos deja claro que no hemos ganado nada. Lo importante es el título y vamos a trabajar para poder ganarlo”, sentenció.

Es importante mencionar que solo dos porteros mexicanos han jugado en el futbol de Europa: Raúl Gudiño y Guillermo Ochoa, aunque ninguno de los dos ha podido militar en un equipo de jerarquía.