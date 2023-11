Sebastián Córdova promete subir su nivel en liguilla

Sebastián Córdova Tigres Francisco Sebastian Cordova de Tigres durante el partido Tigres UANL vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Universitario, el 21 de Octubre de 2023. (Tomas Regueiro/Tomas Regueiro)

Sebastián Córdova, mediocampista de Tigres, aceptó que esta temporada no ha rendido a la altura de las expectativas en el conjunto felino tras ser el jugador más importante de la institución auriazul la temporada pasada.

El creador de juego felino habló en rueda de prensa en donde se mostró autocrítico al mencionar que este semestre ha sido complicado para él, pero fue claro que su mejor nivel volverá en la Liguilla, instancia donde fue clave para que los auriazules levantaran la corona en el Clausura 2023.

“He tenido un semestre complicado, tema lesiones, extra cancha y aquí adentro he estado un poco desenchufado pero viene una liguilla, y es momento de aterrizar y lo que queremos aquí es el bicampeonato”.

“No he estado de la mejor forma como en la Liguilla pasada, estoy concentrado, sé lo que tengo que hacer, es un tema grupal no sé, pero yo estoy bien, sumamente concentrado en lo que debo y tengo que hacer y no sé, el torneo es así con una Liguilla y agarrarlo de la mejor forma para poder entrar a la Liguilla”, aclaró.

Sebastián esta temporada ha sufrido de varias lesiones y ha estado en medio de la polémica de la separación de una relación amorosa por lo que en la cancha no ha rendido como lo demostró el torneo pasado.