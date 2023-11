Logan Paul se convierte en nuevo campeón de la WWE

Logan Paul sorprendió al mundo después de que destronó a Rey Mysterio y coronarse en WWE, en una de las luchas estelares en el evento WWE Crown Jewel, realizado desde Arabia Saudita, el estadounidense aprovechó el uso de una manopla para poder noquear a Mysterio y conseguir el campeonato de Estados Unidos.

No te puedes perder: Checo Pérez vence a Hamilton para subir al podio del sprint en el GP de Brasil

La lucha comenzó con una serie de llaveos por parte de ambos protagonistas, aunque el tamaño de Logan parecía ser clave. Incluso, Paul también realizó un par de movidas aéreas que fueron mermando al amo del 619.

Con experiencia, Mysterio fue escalando en la lucha en busca de conseguir la victoria, con sus conocimientos en lucha libre y gran movilidad a ras de lona, pero Paul enseñó una gran técnica, e incluso, conectó un suplex de frente con mortal que hizo levantar al público en Arabia.

Logan Paul salva a Rey Mysterio de una lesión. Este hombre no es solo un influencer que viene a pasarlo bien a #WWE. Es un luchador de verdad. #CrownJewel pic.twitter.com/Vx7BtTRvkP — Planeta wrestling (@Planeta_Wrest) November 4, 2023

Al final, Rey conectó un 619, pero Paul pudo usar una manopla de acero y conectó en el rostro del enmascarado para coronarse. El nombre del influencer se une al de figuras como John Cena,Seth Rollins, The Miz, MVP, Bobby Lashley, entre otras figuras que han ostentado el campeonato.

Logan Paul en WWE Logan Paul en WWE

Dentro de la función, Rhea Ripley desafió a las probabilidades y retuvo el campeonato mundial femenil de WWE al vencer a Zoey Starks, Nia Jax, Raquel Rodríguez y Shayna Bazler. Solo Sikoa destruyó a John Cena con una serie de punzones en el cuello para aumentar la racha negativa del excampeón en WWE. El público en Arabia Saudita reconoció a Cena con una ovación tras el combate.

Logan Paul en WWE Logan Paul en WWE

En la primera lucha, Seth Rollins consiguió retener el campeonato mundial de peso completo ante Drew McIntyre. Al final de la lucha, el visionario conectó un pedigree y un pisotón para poder vencer al escocés. Momentos después, Damian Priest no pudo realizar el canjeo del maletín del Money in the Bank luego de la intervención de Sami Zayn.