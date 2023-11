Tri femenil conquista el oro por primera vez en la historia de los Juegos Panamericanos

La Selección mexicana de futbol femenil hizo historia en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 después de consagrarse monarca del torneo por primera ocasión, esto tras vencer a Chile en la final que se disputó en el Estadio Elías Figueroa Brander.

El juego comenzó con un Tri volcado al ataque, pero con nulas opciones claras de gol, por lo que las chilenas de a poco se fueron asentando en el campo y comenzaron a tocar la puerta de Esthefanny Barreras.

Sin embargo, sobre la media hora del juego, las dirigidas por Pedro López lograron abrir el marcador gracias a un golazo de Rebeca Bernal por la vía del tiro libre.

La pincelada de Rebeca Bernal que tiene a México en ventaja por el oro en Panamericanos.



Grandísimo cobro de la futbolista de Rayadas. pic.twitter.com/InPtd0a3q2 — Jair López (@jairlopez_14) November 3, 2023

Para la parte complementaria, el juego mantuvo la misma inercia, el combinado azteca tuvo mayor posesión del esférico e incluso consiguió en segundo tanto en los pies de Diana Ordoñez, pero fue anulado por fuera de lugar.

Aunque las sudamericanas intentaron reaccionar, la sólida defensa del Tri femenil impidió que generaran peligro, por lo que el marcador ya no se movió.

De esta manera, el Tri se colgó el primer oro de su historia en el futbol femenil de la Juegos Panamericanos, siendo esta su quinta presea general, luego de una plata en en Winnipeg 1999 y tres bronces en: Santo Domingo 2003, Guadalajara 2011 y Toronto 2015.

Pese al histórico logro, cabe destacar que la Selección femenil no estará en la próxima justa olímpica de París 2024, puesto que el torneo no es clasificatorio, ya que en el Preolímpico, México no logró conseguir su boleto.