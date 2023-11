Aficionado de Boca Juniors muere tras perder la final de la Copa Libertadores

La final de la Copa Libertadores entre Fluminense y Boca Juniors es una que desde días anteriores a su silbatazo inicial estuvo rodeada de muchas polémicas. Los aficionados del cuadro brasileño se encargaron de amedrentar a los rivales y generar varios disturbios en las playas de la ciudad. Por otro lado, los Xeneizes protagonizaron algunas amenazas, pero sin llegar a más. Hoy, a esto mencionado se suma la trágica perdida de un aficionado.

En un video que circula en redes sociales se puede ver como en un programa de la televisión argentina llamado Crónica, se entrevista a la madre del aficionado, misma que confirma entre lágrimas la triste noticia y culpa de forma contundente al equipo Boca Juniors.

Tras los cuestionamientos del reportero, la madre, quien responde al nombre de Verónica, habla sobre los motivos que empujaron a su hijo a quitarse la vida. “Porque era un fanático. Él era muy fanático de Boca, si perdían se ponía mal, deprimido, triste, se daba piñas y decía que no podían perder, que eran lo más grande”.

Así mismo, la mujer se tomó el tiempo para recriminar al equipo Xeneize por su accionar y culparlos por la dura decisión que tomó el joven de 23 años. “Boca es una basura. A mi hijo me lo mataron, por ellos se mató mi hijo. Yo ahora no lo tengo y no hay ningún jugador, ni nadie que me dé el pésame”, finalizó

Sucedió en Argentina.



Hincha del Club Boca Juniors se SU1CID4 por no soportar la derrota de su equipo.



La madre llorando relata que le encontró sin vida en su cama.

Antes de su acción, transfirió todo a su hermano.



SIN PALABRAS. EL FÚTBOL ESTÁ DE LUTO.pic.twitter.com/O6JW6FPpRG — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) November 5, 2023

Mencionar que el aficionado, que era identificado como Marcelo, ejercía como policía en la comunidad donde vivía y antes de quitarse la vida transfirió todo su dinero a su hermano. Posteriormente, su madre lo encontró en su cama sin responder.