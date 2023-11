Gran Premio de Las Vegas en peligro de no realizarse

El Gran Premio de Las Vegas en la Fórmula 1 que será el próximo 19 de noviembre está en riesgo de no realizarse debido a la planeación de una huelga de trabajadores este fin de semana.

Al menos unos 35 mil trabajadores de hoteles, casinos y restaurantes están planeando una huelga este viernes 10 de noviembre en esa entidad de los Estados Unidos. Es decir, una semana antes del inicio del Gran Premio.

Te interesa: Checo Pérez en riesgo de perder puntos por protesta de Haas

La razón de todo esto es que no se han renovado algunos contratos con los grandes consorcios MGM Resorts International, Caesars Entertainment y Wynn Encore Resort.

La amenaza preocupa totalmente a las empresas involucradas pues se ha dado a conocer que no solo dejarían de trabajar algunos establecimientos, sino que directamente algunos de ellos tendrían que cerrar debido a la presión ejercida por el personal.

Esto representa un problema serio que terminaría por ser un desastre para los organizadores del Gran Premio de Las Vegas, ya que, hoteles como Aria, Bellagio, Excalibur, Luxor, Mandalay Bay, MGM Grand, New York - New York, Park MGM, Caesars Palace, Flamingo, Harrah’s Horseshoe, Paris Las Vegas, Planet Hollywood, The Cromwell, The Linq y Wynn and Encore Resorts son las involucradas en esta huelga.

Mientras tanto, la F1 tiene contemplado la realización de la carrera como se tiene previsto, aunque con la preocupación de esta problemática.