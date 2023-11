Volador Jr. responde al reto y chocará ante Trent Seven

Las estrellas del CMLL continúan mostrando que son los rivales por vencer y así lo mostró el reto que fue lanzado por Trent Seven en la última función en Rev Pro, desde Inglaterra.

El luchador inglés Trent Seven habló respecto a los luchadores de la “seria y estable” tras una racha ganadora, lo que le ha dado la seguridad de retar a quien quiera quitarle lo invicto.

Por si no lo viste: Jugadores de Pumas entregan víveres a damnificados por Otis

“Después de haber leído de manera detenida, las reglas y regulaciones; me he dado cuenta qué estoy con récord de 2 y 0 en el CMLL. Esto me convierte en un luchador invicto y en el luchador número uno. Entonces, lo que necesito es una prueba.

En diciembre Red Crow le hace reverencia a Crystal Palace y éste es un reto abierto del más grande luchador en el mundo a cualquier otro luchador. Veré quién llega a Crystal Palace. Obviamente, tengo el derecho a poseer el Campeonato Británico de peso pesado y no soporto esto (el logo del CMLL).

CMLL Volador tendrá un importante reto I CMLL / Instagram

Eso significa, sin lugar a dudas, que soy el mejor luchador profesional y del planeta, también se le podría agregar un récord de victorias y derrotas. Así que le pregunto esto a cualquier luchador del planeta, el día que vengas de cualquier extremo de la tierra, ven a Crystal Palace, ven a Rev Pro y desafíes al mejor luchador de todos los tiempos. El Bigote Guerrero”.

Estas palabras hicieron mella en uno de los mejores luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre, como el líder de los Depredadores, Volador Jr, quien no se dejó intimidar por el gladiador inglés y le respondió al reto abierto lanzado al CMLL. Duelo confirmado para llevarse a cabo el 16 de diciembre en Inglaterra.

“Dice que es el mejor luchador del mundo y si está bien, será el mejor luchador del mundo, pero físicamente se ve mal, necesito que físicamente se prepare y esas toallas que colecciona, no le van con el físico que se carga, la prueba la va a tener conmigo no la va a tener fácil, que me demuestre luchísticamente todo lo que habló, que es mejor el mejor del mundo. Este tipo de retos a mí no me espantan. Ya que he hecho mucha trayectoria en Estados Unidos y Japón, este es un reto más para el depredador donde demostraré quién es el mejor y que empresa es mejor, el Consejo Mundial de Lucha Libre”.

Con esas palabras certeras, Volador Jr se aventura a enfrentar a Trent Seven el próximo 16 de diciembre en Inglaterra, con el fin de dejar en alto a la mejor lucha libre del mundo, la del Consejo Mundial de Lucha Libre.