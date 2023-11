Carlos Hermosillo y Yayo de la Torre se dicen de todo por Cruz Azul

Cruz Azul está firmando uno de los grandes fracasos en su historia en torneos cortos, pues apenas suma dos victorias de local y a falta de la última jornada, no tiene ninguna posibilidad de clasificar a Liguilla o a Play-In.

Con está actuación, el programa La Última Palabra de Fox Sports analizó la debacle azul a lo largo del torneo con Carlos Hermosillo y Eduardo de la Torre.

Ambos con pasado azul, criticaron a la escuadra dirigida por Joaquín Moreno pero el Grandote de Cerro Azul elevó la discusión.

“Cruz Azul es un asco. Internamente, este equipo es un desastre. Es un absurdo que siga Joaquín Moreno porque no tiene carácter, no supo llevar un grupo y no tiene liderazgo”, mencionó Hermosillo.

Yayo no estuvo de acuerdo y señaló que si se tratara de una cuestión de carácter, la historia habría sido distinta con Ricardo Ferretti al frente, pero al final no pudo.

En ese momento, los panelistas comenzaron a exaltarse defendiendo sus argumentos al grado de llegar a lo personal, pues De la Torre le dijo a Carlos que “salvara a Cruz Azul”.

El máximo goleador azul, le recriminó las dos veces que Yayo estuvo y no pasó nada, así que siguieron discutiendo, por ver quien tenía más preparación.

Carlos Hermosillo al ser leyenda de Cruz Azul, ha pedido recibir una oportunidad de llegar al equipo y reformar al plantel para regresarle la grandeza a La Maquina.