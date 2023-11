“Julián Quiñones está preparado, puede aportar mucho a Selección”: Miguel Layún

Julián Quiñones recibió su primera convocatoria oficial con la Selección mexicana luego de que Jaime Lozano decidiera incluirlo en la lista de 26 jugadores para la Nations League.

Te interesa: Julián Quiñones recibe primer llamado por el Tri de Jaime Lozano

Por consecuencia, Miguel Layún destacó en conferencia de prensa que su compañero no necesita recibir consejos para encarar su nueva etapa con el Tri, pues asegura que está preparado para aportar cosas distintas en el ataque.

“Julián no necesita nada de eso, ha competido en todo lo que le corresponde a su posición, fue figura en el bicampeonato de Atlas, llegó y se puso la camiseta de América con lo difícil que es adaptarse y parece que nació con ella. Es un tipo que está preparado para legar y entender el entorno de la Selección mexicana”, destacó.

“Ojalá le salgan las cosas como le han salido en los últimos años porque sería un beneficio para todos los mexicanos. Me parece un delantero diferente a los que tenemos en Selección y puede sumar mucho para lo que necesita Jimmy. Todos deseamos que México sea protagonista en el próximo Mundial. No creo que necesite un empujón ahí, está preparado y nos tocará disfrutar viéndolo portar la camiseta de México”, añadió.

Sobre el presente que vive el América, que es el candidato número1 a levantar el título de Liga MX, el veterano jugador destacó la madurez del equipo, asegurando que el cuerpo técnico ha sido clave en la gestión.

“Si soy sincero, ha cambiado mucho la comunicación sobre todo este torneo. Desde la llegada del nuevo cuerpo técnico constantemente hablamos de generar un hábito que nos lleve a vivir presente las cosas. Para mí, es el equipo con más madurez donde he estado y no dudo que estamos sembrando cosas positivas para el futuro porque se hacen las cosas de una manera que no había visto antes que se hicieran y lo aplaudo”, sentenció.