‘No le he dado el tiempo suficiente’: JC Chávez lamentó no poder ayudar a su hijo

Julio César Chávez rompió el silencio sobre la última polémica alrededor de su hijo Julio, por lo que lamentó no poderlo ayudar más.

En el marco de la 61 Convención del CMB desde Uzbekistán, el César del Boxeo habló sobre el estado de salud de su vástago y su problema de adicciones.

“No pudo ayudar a mi hijo porque siempre he sido un padre con pendientes y no le he dado el tiempo suficiente a mis clínicas. Luego viene una pinche pelea y yo por motivarlo y sacarlo antes de tiempo y la pelea le vale madres, los hijos el valen madre. Ha sido un error mío me entiendes. Y muy grande y lo estoy pagando”, dijo a Esto.

También, afirmó que ya no es su culpa la situación en la que se encuentra su hijo.

“Hice daño y creo que ya reparamos daños y no somos culpables de que nuestros hijos se volvieran adictos a sustancias o algo. Yo ya tengo 14 años limpio, 14 años sin alcohol y sin drogas”, dijo.

Julio César Chávez es uno de los grandes invitados por parte del CMB para este evento presidido por Mauricio Sulaimán.