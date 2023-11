Expeleadora de UFC reveló que ganó más en un día de OF que en toda su carrera

Paige VanZant, peleadora de artes marciales mixtas, reveló que pese a su larga trayectoria en el deporte, hizo más dinero en un día en OnlyFans, donde vende su contenido exclusivo por 9.99 dólares al mes.

La estadounidense de 29 años hizo esta declaración en el podcast Only Stans de Barstools Sports, además de que señaló que ahora la página azul es su principal fuente de ingresos.

“OnlyFans ha sido definitivamente mi principal fuente de ingresos. Incluso fuera de UFC y fuera de las peleas ha sido bastante exitoso”, dijo.

VanZant, exmiembro Team Alpha Male y exestrella en la UFC, indicó que continuará en OnlyFans pese a las críticas. “Ahora, he hecho la transición. Si la gente no quiere contratarme porque tengo un OnlyFans, realmente no me importa”, comentó.

Paige también contó que un principio su contenido era apto para todo público, pero después de las múltiples peticiones de sus seguidores, decidió crear material para adultos.

Ahora Paige VanZant está más enfocada en crear contenido para la plataforma azul, pero también cambió la MMA por la lucha libre. Actualmente forma parte de All Elite Wrestling (AEW), aunque solo ha luchado en una ocasión.

Ese combate fue el 29 de mayo de 2022. La estadounidense se unión a Ethan Page y Scorpio Sky, con los que derrotó a Frankie Kazarian, Sammy Guevara y Tay Conti.