David Faitelson le recordó a Galilea Montijo noviazgo con Cuauhtémoc Blanco

David Faitelson fue invitado al programa de Hoy, donde Galilea Montijo es una de las conductoras estelares junto con Raúl Araiza, quienes reconocieron la trayectoria del periodista en el mundo deportivo.

Faitelson dijo estar contento y motivado por poder dedicarse al periodismo deportivo en la televisora de San Ángel.

“Estoy muy contento, muy ilusionado y muy emocionado de poder hacer lo que sé que es periodismo deportivo”, mencionó el expanelista de ESPN.

Asimismo, Montijo le preguntó que si imaginaba que algún día trabajaría para Televisa, por las críticas que hacía cuando trabajaba en TV Azteca.

“No Galilea, no me lo imaginaba, la verdad no me lo imaginaba, mucho menos estar aquí con ustedes en un programa, pero bueno, así es la vida, la vida da giros, vueltas”, aseguró David.

Hoy recibimos en el foro a @DavidFaitelson_ ⚽️ pic.twitter.com/QUDqgZlbvu — Programa Hoy (@programa_hoy) November 13, 2023

El periodista no perdió la oportunidad de recordarle a Galilea, cuando salía con Cuauhtémoc Blanco y la porra de Pumas le dedicaba cánticos.

“Galilea, ahora estaba recordando que cuando hacía yo colores, la porra de Pumas le cantaba a Galilea”, mencionando que era un elogio y no quería apenarla.

“Es que imagínense, todo el estadio, de repente volteaban a donde yo estaba y empezaban ‘Galilea, Galilea’ y yo (empieza a bailar), porque se escucha muy padre la porra y era de ‘eh, eh, eh,’; pero ya todo lo demás era de…”, contestó la conductora de Hoy.

David finalizó diciendo que era una sorpresa escuchar cánticos de la porra de Pumas, pero se trataba de incomodar al Cuau, sin mencionarlo.

“Ya lo demás no te correspondía a ti, ya lo demás era para cierto jugador del América, pero era emocionante, me acuerdo en un Pumas- Veracruz, y empieza todo el estado ‘Galilea, Galilea, Galilea’ y uno ‘qué onda’, era la porra de Pumas”, sentenció.

Gali siendo Gali 🤭🤣 t amo @GalileaMontijo pic.twitter.com/21cje4eMx3 — krishna 💞🩰 (@krishnna30) November 13, 2023

David Faitelson debutó como panelista de TUDN el fin de semana pasado con André Marín, durante la transmisión del partido entre Pumas y Chivas, en la última jornada del Apertura 2023.