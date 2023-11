Luis Chávez: “Me orillaron a pagar mi cláusula”

El mediocampista mexicano, que se encuentra brillando en el futbol europeo luego de haber hecho un gran mundial y ser pretendido por varios clubes, ha decidido romper el silencio sobre varios temas interesantes en torno a su salida del balompié nacional y lo hace con una brutal revelación.

Luis Chávez habló en exclusiva con el periodista César Luis Merlo para el periódico AM, y ahí decidió recordar el momento previo a su llegada al viejo continente, en donde confesó que luego del comunicado que sacó Pachuca referente a su salida, sintió que la gente se puso en su contra viéndose obligado a pagar su cláusula para salir.

“Si me gustaría hablar de eso porque después del comunicado sentí que me pusieron en contra de la gente, como si ya no quisiera estar en el club o cosas así, cuando ellos saben que yo estoy muy agradecido, fui muy feliz en ese momento y ellos sabían lo que quería”, comentó.

De igual forma, en el fragmento compartido en redes se puede escuchar como el jugador del Dinamo Moscú señala que en ese momento se vio en la necesidad de forzar su salida pagando su cláusula, para facilitar su llegada al viejo continente.

“Al final me cambiaron todo y me orillaron a tomar una decisión que yo no quería tomar. Yo buscaba salir bien de Pachuca, pero me orillaron a tener que pagar mi cláusula por mis propios medios”, señaló.

Para finalizar podemos destacar como el jugador, que actualmente lleva 2 anotaciones y 1 asistencia en 13 juegos disputados en Rusia, habló de lo cerca que estuvo de llegar al Feyenoord, pero que Pachuca al pedir un poco más complicó las negociaciones y se cayó la operación.