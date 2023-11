“Estamos más por espectáculo”: Max Verstappen estalla contra el GP de Las Vegas

Max Verstappen (Photo by Jared C. Tilton/Getty Images) (Jared C. Tilton/Getty Images)

La Fórmula 1 se llenará de lujos y excentricidades este fin de semana cuando se dispute el Gran Premio de Las Vegas; sin embargo, los pilotos han comenzado a expresar su inconformidad con esta carrera, como es el caso de Max Verstappen.

Te interesa: GP de Las Vegas instalará capillas para realizar bodas

Previo a lo que será la penúltima competencia de la temporada, el neerlandés lamentó que se haya puesto como principal prioridad el espectáculo antes que el deporte, asegurando que no le importa nada de lo que suceda alrededor del circuito, puesto que solo irá a correr y se irá.

“En primer lugar, estamos aquí más para el espectáculo que para la carrera en sí. En realidad no estoy muy interesado en eso, iré allí, haré lo mío y me iré. Depende de quién y para qué será interesante o no. En términos de espectáculo de carreras tal vez no, pero en términos de socios potenciales para la F1 y todo el espectáculo que la rodea puede ser. Pero repito, no me interesa”, mencionó.

En esa misma línea, el piloto de Red Bull se mostró preocupado por no conocer aún el circuito donde correrá este fin de semana y reconoció que al ser una experiencia nueva y disputarse de noche, podría haber sorpresas importantes.

“Todavía tengo que ir al simulador. Todavía ni siquiera conozco la pista, para ser honesto, la última vez que lo probé en el juego de F1, creo que choqué con más muros de las que iba en línea recta, así que espero que no sea el caso cuando empiece a pilotar allí... Va a ser muy diferente a Brasil; temperaturas muy bajas y, por supuesto, de noche. No tenemos experiencia allí. No conocemos el agarre de la pista, es todo nuevo, así que tal vez dé algunas sorpresas”, sentenció.