Vaquero Navarrete y Conceicao prometen una gran pelea en Las Vegas

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete y Robson Conceicao vivieron el primer capítulo previo a su enfrentamiento de este jueves en Las Vegas, donde el mexicano aseguró que cuenta con una gran preparación para el combate.

En conferencia de prensa desde la Ciudad del pecado, Emanuel Navarrete evaluó el compromiso que tiene enfrente para consumar su segunda defensa del título mundial de las 130 libras.

“Robson representa un peligro enorme, porque su estilo es complicadísimo, traen el estilo olímpico muy marcado.

Es difícil pelear con oponentes de este nivel, pero la preparación la inclinamos a esa parte y preparamos esto para que la pelea sea más fácil para que pueda salir adelante. Espero que mi mente, mi cuerpo y mis piernas estén en el mejor nivel para enfrentar esta pelea”, dijo Vaquero Navarrete.

Además, habló sobre su estilo único que lo ha llevado a ser tricampeón mundial, incluyendo el cinturón de peso superpluma.

“No tengo idea, me defino como un peleador con mucho carácter, corazón que va hacia adelante. A veces no me importa que me golpeen, pero si voy hacia adelante, por lo que me mantengo fuerte para poder recibir algunos golpes mientras sigo al frente”, aseguró.

Al igual que habló sobre el trabajo en equipo, tanto con sus entrenadores, al igual que con su promotora.

“Es un trabajo en equipo, con la empresa Top Rank, quien me brinda la oportunidad de reaparecer constantemente y a mí me toca aprovechar las oportunidades que nos dan. Siempre pongo por encima de todo a mi equipo, ahora somos una familia. El trabajo que hemos hecho no lo podría haber hecho solo. No voy a cambiar de equipo, me voy a retirar con ellos”, indicó.

Mientras que Robson Conceicao, el actual retador de la OMB, se mostró confiado de que puede arrebatarle la corona al mexicano.

“Navarrete es muy fuerte, tiene un corazón muy fuerte y es muy difícil. Yo he entrenado mucho, con jóvenes similares para el sparring y estoy listo para dar una pelea. Yo le prometí a mis hijas que iba a ganar ese título”, indicó.

También, recordó que es muy importante para él el aprovechar esta oportunidad titular, ya que no se entregan muchas en el pugilismo.

“Yo recibí esta noticia después de mi última pelea. Me quede muy feliz por esta oportunidad, que es muy difícil, pero entre más difícil el reto es mejor para mí.

Creo que es muy difícil tener oportunidades en el boxeo, pero esa ocasión fue muy especial y estoy consciente de que no hay tantas oportunidades y ahora le doy gracias a Dios”, finalizó.

Vaquero Navarrete, de 28 años, llega a esta pelea con una marca de 38-1, con 31 triunfos por la vía del cloroformo, mientras que Robson Conceicao tiene un récord de 17-2.