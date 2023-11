Cuauhtémoc Blanco sueña con dirigir al América y a la Selección

Cuauhtémoc Blanco terminará su mandato como gobernador y ya sabe cuál será su futuro, pues a pesar de que en algún momento expresó sus deseos de ser presidente de la República Mexicana, el Temo quiere ser director técnico.

Blanco declaró que quiere dirigir al Club América y luego dar el salto a la Selección Mexicana como muchos compañeros de profesión como Miguel Herrera.

“Yo siempre se los he dicho, que algún día me encantaría dirigir al América, algún día a la selección, pero como siempre lo he dicho, hay que ir paso a paso. Lo he dicho muchas veces que cuento termine aquí, me voy a ir a Europa un mes, para ver entrenamientos, prepararme y después regresar”, aseguró el político.

De igual manera, ve a las Águilas como campeón del torneo Apertura 2023, reconociendo que fueron superlíderes.

“Ojalá que se dé ese campeonato, siempre he dicho que la Liguilla es la Liguilla y todo puede pasar, recuerdo cuando nos fuimos de superlíderes con Veracruz, el Pumas nos ganó como último lugar. Tiene todo para ser campeón, es concentración, dedicación y que todos corran”, sentenció el exseleccionado nacional.

Cuauhtémoc Blanco se retiró de las canchas en 2015 cuando jugaba para el Puebla, luego incursionó en la política, siendo alcalde de Cuernavaca y actualmente gobernador de Morelos.