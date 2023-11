El Mundial Ping Pong llega a México de la mano de Micky Huidobro y Raúl Zurutuza

El Ping Pong es uno de esos deportes que regularmente se considera como recreativo, pero que, así como otras grandes disciplinas en México, está teniendo una alta convocatoria de aficionados y practicantes que lo lleva a ser uno en el que se puede competir a alto nivel.

Es por ello, Micky Huidobro, bajista de la banda Molotov, y Raúl Zurutuza exdirector del Abierto Mexicano de Tenis se encargaron de unir fuerzas para traer a la capital el evento más importante de la disciplina, el Mundial de Ping Pong 2024.

Sobre eso, Mickey Huidobro habló en exclusiva con Publisport resaltando el acercamiento al torneo y donde arrancó su pasión por la disciplina, misma que ahora está cerca de ver actividad por primera vez en tierras aztecas.

“Yo normalmente iba a jugar este Mundial de Ping Pong a Londres desde 2017, posteriormente llegó la pandemia y se acabó el certamen. Luego el campeón del mundo vino a jugar en América y me conectó con uno de los organizadores que me pregunto si quería hacer un mundial y a mí no me dicen dos veces”, señaló el músico entre risas.

Por otro lado, Raúl Zurutuza, explicó las proyecciones de este certamen y los retos que se han planteado con su realización, destacando la gran cantidad de aficionados que se espera, el nivel con el que se presentarán y el espectáculo que se ofrece.

“El gran reto es que sea un proyecto profesional con grandes jugadores. Que la gente olvide que esto es solo recreativo. Es un gran deporte y un espectáculo verlos jugar. Tener una Copa Mundial en el país es un desafío y trataremos que los jugadores estén contentos y entusiasmados. Estoy seguro de que vamos a tener una gran asistencia en este World Cup de la CDMX”, comentó.

Referente a la evolución de la disciplina, Huidobro explica que el crecimiento ha sido exponencial y esto ha llevado a que el juego sea más competitivo, en parte por los grandes premios que se han entregado en los certámenes más recientes.

“En estos últimos años han hecho las cosas muy bien en Reino Unido para levantar este deporte. Lo que hicieron es congregar a los retirados de tenis de mesa y poner una bolsa 10 veces más grande de lo que podría ganar el número uno del mundo, entonces se empezó a subir muchísimo el nivel. Obviamente, desde cómo empezó ese concurso a como iba en el 2020, pues ya la bolsa es enorme. Eso llama mucho a la gente”

Para finalizar, Raúl expresó sus impresiones del evento y apuntó a sus motivaciones para formar parte del gran certamen en donde se espera una gran convocatoria de jugadores y espectadores al tener plazas llenas en los registros de categorías.

“Es un evento muy exitoso y estoy seguro de que abre una oportunidad muy valiosa hacer algo grande. A mí lo que me motivó mucho es la pasión que tiene Micky por el deporte, posiblemente igual o más de lo que yo tengo por el tenis”

El Mundial de Ping Pong en la CDMX tendrá una bolsa de 36 mil 600 dólares y contará con precios muy accesibles con boletos de 100 y 60 pesos. La cita es el próximo 4, 5 y 6 de enero en el Frontón México, donde se podrá disfrutar la participación de 25 países.