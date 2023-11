Madrugan a Rayados y se filtra lo que sería su nuevo jersey alternativo

La afición del Monterrey se le adelantó a los Rayados al filtrar en redes sociales lo que sería el nuevo jersey alternativo del club que oficialmente sacarían para el próximo torneo.

Después de que saliera a las luz las primeras imágenes de este uniforme, las primeras impresiones no tardaron en salir por parte de la afición albiazul, aunque de momento no fueron positivos al no gustar la playera.

De acuerdo con la mayoría de comentarios, el diseño no agrado al ser muy elaborado, como si se tratara de un arte abstracto, y es que el jersey presenta patrones en azul y blanco en casi su totalidad, solo dejando espacio a los patrocinios.

Además, se varia con los colores en un azul más claro y uno más fuerte, como si se tratara de una combinación de los últimos tres jerseys que han presentado en los últimos meses.

Todo parece indicar que si será el jersey oficial y se sacará previo al Clausura 2024.