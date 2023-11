La Premier League le quita 10 puntos al Everton por fair play financiero

El Everton fue castigado por la Premier League con 10 puntos, por infringir reglas financieras y de sostenibilidad del máximo ente del futbol inglés, a parte de la reducción de puntos, la sanción será económica y no podrán fichar durante varios mercados de traspasos.

Luego de una audiencia que duró cinco días, la comisión determinó que The Toffees perdieron 124,5 millones de libras en la temporada 2021-22, pasando el límite de 105 millones en tres años, por lo que las sanciones son de efecto inmediato.

Tras la reducción de puntos, el Everton pasa de ser 14 en la tabla, hasta el penúltimo lugar, ya en zona descenso.

Everton se convierte en el 6to equipo en 135 años de historia que recibe una deducción de puntos por la Liga Inglesa. Aqui el registro total de todas las deducciones que han existido en el Futbol Ingles (1888-2023). pic.twitter.com/572nd02QyA — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) November 18, 2023

Asimismo, el club de Merseyside sacó un comunicado, asegurando que están decepcionados por la decisión que tomó la comisión encargada de su caso, y estarán siguiendo muy de cerca la resolución de otros casos como el del Manchester City que está acusado de romper 115 brechas económicas.

“El Everton está en shock y decepcionado por la decisión de la comisión de la Premier League. El club cree que la comisión ha impuesto una sanción deportiva injusta y claramente desproporcionada. El club ya ha comunicado su intención de apelar la decisión a la Premier League”, dijo el club en un comunicado.

“El Everton mantiene que ha sido abierto y transparente con la información que ha dado a la Premier League y que siempre ha respetado la integridad del proceso. El club no reconoce el veredicto de que no ha actuado con buena fe y no entiende que esto se haya utilizado como acusación por parte de la Premier League durante el procedimiento. La dureza y la severidad de la sanción no es un justo y razonable reflejo de las pruebas dadas”.

“El club seguirá con gran atención las decisiones que se tomen en otros casos relativos a las normas de sostenibilidades y beneficios de la Premier League”, se lee en el comunicado del Everton.

Los Toffees estuvieron muy cerca de descender en la campaña pasada, terminando en el lugar 17 a solo dos puntos del Leicester City, quienes fueron campeones en la histórica liga del 2016.