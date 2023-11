“Le faltó un poco más de compromiso a Cruz Azul”: Cata Domínguez

El torneo Apertura 2023 ha terminado su fase regular y con ello varios equipos se quedaron eliminados luego de participaciones decepcionantes. Este es el caso de Cruz Azul, equipo que firmó una de las peores campañas en su historia, encontrándose eliminado y con grandes planes de reconstrucción. Ante ello, un viejo conocido alzó la voz con un duro mensaje hacia los Cementeros.

Fue el Cata Domínguez, quien decidió romper el silencio sobre su exequipo y señalar los motivos sobre su pésima temporada. Mencionar que dentro de sus contundentes palabras, el central dejó claro que los jugadores no tuvieron esa decisión de defender los colores.

“Están de más las palabras mías, ustedes tienen ese resumen del torneo que se hizo. No soy quién para decirlo, no me gusta; sin embargo, creo que le faltó un poco de más compromiso a Cruz Azul, faltó ese amor a la camiseta”, señaló en entrevista para ESPN.

🚂 "No soy quien para decirlo, pero creo que a #CruzAzul le faltó un poco más de compromiso, más de tener amor a la camiseta."



- Julio César Domínguez sobre el torneo (Apertura 2023) de Cruz Azul. 🎙️



¿ESTÁN DE ACUERDO CON EL CATA? 🤔 pic.twitter.com/yKQkqu8xPB — Hablemos del Azul (@Hablemosdelazul) November 18, 2023

Es importante mencionar que este fue el primer torneo en el que Julio César Domínguez no portó la playera Cementera. Su salida, que se dio gracias a las duras críticas delos aficionados, le permitió unirse a las filas de Atlético de San Luis, equipo con el que ha conseguido meterse al Play-In y soñar con el campeonato.

El cuadro del defensor mexicano tiene una cita ante León el próximo jueves 22 a las 19:00 horas, para definir al equipo que avanza a la siguiente fase. Por su parte, Cruz Azul espera consumar la llegada de su nuevo director deportivo y técnico para conformar el plantel de cara al Clausura 2023.