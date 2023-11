Nadadores Matilde Alcázar y Diego López gana oro Santiago 2023

Los nadadores aztecas siguen cosechando medallas en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023 y este 21 de noviembre Matilde Alcázar y Diego López aportaron otros dos oros.

Alcázar Figueroa se proclamó campeona en los 200 metros combinados, categoría SM11, al detener cronómetro en 3:02.27, con lo que impuso un nuevo récord parapanamericano, el cual le pertenecía a ella, que era de 3:14.92 en Lima 2019.

El podio lo completaron las argentinas Analuz Pellitero, que hizo 3:09.90 y Nadia Baez con un tiempo de 3:22.01.

“Muy satisfecha, es una motivación para seguir buscando ese sueño de París 2024, pero también satisfecha por todos los días que comenzaba desde el minuto uno para entrenar, pues ahora aquí está el resultado de mi trabajo, de mi familia, mi entrenador Ulises Menéndez y mi equipo multidisciplinario”, declaró a la Conade.

López y Zárate hacen el 1-2

Este martes, México dominó los 50 metros dorso , categoría S3, con el oro de Diego López y la plata de Marcos Zárate, con tiempos de 47.74 y 58.55 segundos; mientras que el bronce fue para el peruano José Silva (1:06.20).

Me siento muy contento por la medalla, un poco descontento del tiempo, yo esperaba un poco menos, ahí tuve unos desperfectos en la salida y me costaron bajar unos segundos más mi prueba, pero este tiempo es el mejor de la temporada que he logrado, hice mejor marca que en el Mundial, entonces voy poco a poco recuperando el nivel después de la cirugía y me tiene muy entusiasmado, muy contento esta medalla” señaló López Díaz.

En la final de 400 metros libre, categoría S6 los hermanos Gutiérrez Bermúdez, Juan José (con 5:23.70 minutos) y Jesús (con 5:25.57 minutos), sumaron plata y bronce, respectivamente, Raúl Gutiérrez ocupó el cuarto lugar, con un registro de 5:29.32. El primer lugar fue para el brasileño Talisson Glock, con 5:05.67.

Por último, en el cierre de la jornada matutina del cuarto día de la para natación, Vianney Trejo se colgó el bronce en los 400m libres, categoría S6, con un tiempo de 5:55.18. Las brasileñas Laiza Suzigan (5:32.10) y Mayara Do Amaral (5:51.94) ganaron el oro y la plata, respectivamente.