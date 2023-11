Jaime Lozano: “Me contratan para dar resultados”

Jaime Lozano enfrenta su mayor prueba cuando la Selección mexicana se enfrentan con Honduras en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. El entrenador sabe que lo contrataron para obtener resultados, el cual es calificar a la Copa América 2024 y avanzar a la semifinal del torneo de la zona.

Te recomendamos: Tuca Ferretti dispuesto a tomar las riendas del Tricolor con una condición

“Podemos tener el contrato que tengas, eso lo tengo claro, a mí me contratan para dar resultados, el resultado es clasificar a la Copa América, no pienso en eso, voy poco a poco, estoy tranquilo, esa mentalidad me pone aquí”, declaró en conferencia de prensa.

Pese a que podría fracasar en su objetivo, el Jimmy señaló que se debe apostar por procesos en el conjunto azteca.

“Este puesto es así, lo tengo claro desde que jugaba. En la Selección Nacional lo que más desearía es crear procesos, me parece que las selecciones que más han crecido son Canadá y Panamá. Lo que te va a llevar a un proceso es la paciencia, si tenemos proceso, vamos a tener resultados distintos”, apuntó.

¿Corre peligro el puesto de Jaime Lozano? 🤔



Así la respuesta del Jimmy previo al duelo de vuelta frente a Honduras 🇭🇳 pic.twitter.com/14wWhzhjT6 — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 21, 2023

Lozano comentó que deben tener confianza, pero que tampoco puede experimentar ante los hondureños. “No me siento, dueño de una verdad absoluta, es mi verdad, es como veo el futbol, paso los 365 días viendo cómo solucionar, tienes poco en la Selección, sabemos los contextos, sabemos que vamos por dos goles, para ganar en 120. Sabemos que si nos hacen un gol, todo se viene cuesta arriba, sabemos que tomar más riesgos. Ni cuando jugamos contra Alemania todo fue bueno, ahora tampoco es que ya no valemos nada, ser flexible para mí no es cambiar el sistema y hacer algo que no entrenamos”.

Reconocen exceso de confianza

Santiago Giménez también participó en la conferencia de prensa previo al partido de este martes y reconoció que el Tricolor cayó en un exceso de confianza después del partido en el que igualaron a dos tantos con Alemania, en la pasada Fecha FIFA.

“Nosotros, en lo personal, Jimmy también lo vivió como jugador, tratamos en cada partido dar lo mejor de nosotros, es algo que nos falló con Honduras, viniendo de hacer un gran partido contra Alemania, nos la creíamos, pensamos que éramos muy buenos y nos dieron un golpe de autoridad. Tenemos que ser humildes, en cada partido nos preparamos para el rival, nosotros tenemos que tener la misma ambición siempre”, comentó el Chaquito.

“Se habló con los jugadores, fue un tema de ambición, de ilusión, lo hicimos con Alemania, no nos podemos permitir eso", dijo Jaime Lozano en conferencia.



🎥 Higinio Robles#SelecciónMexicana pic.twitter.com/m7Gma34AAt — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) November 21, 2023

Jaime Lozano también apuntó a que se confiaron al enfrentar a Honduras en Tegucigalpa. “Los dejamos crecer, que pensaran que eran mejores que nosotros, por el momento lo son, van ganando por 2-0, estoy seguro que lo vamos a hacer mucho mejor. Son jóvenes los de mi equipo, mira en dónde juegan, tienen presión, tenemos que poner de eso, es parte de un proceso, hay jugadores que están empezando, parece fácil jugar en Concacaf, no es tan difícil como lo hicimos ver, pero tiene su chiste”.