Christian Martinoli revienta a Raúl Jiménez: ‘Ya no está para la Selección’

La Selección mexicana se jugará la vida en la Liga de Naciones de la Concacaf, luego de que se enfrentará a Honduras en el Estadio Azteca, por lo que Christian Martinoli pronosticó su mejor alineación y lanzó un dardo al equipo de Jaime Lozano.

En el programa En Caliente, de TV Azteca, Martinoli aseguró que el entrenador ya debe descartar a Raúl Jiménez, ya que no tiene nivel para vestir la camiseta del Tri.

Por si no lo viste: Listos los horarios de la final femenil Tigres vs. América

“Sé que es un admirador (Luis García), y le gustan mucho las formas en las que juega Raúl Jiménez, pero me parece que Raúl Jiménez para la Selección ya no está, yo creo que tendría que ser una disertación entre dos delanteros: Chaquito y Henry y hay que respetar la jerarquía de jugar en Europa”, dijo.

Mientras que Luis García salió en defensa del delantero del Fulham y del grupo de atacantes, asegurando que el problema no está en ellos.

“Jiménez no tiene sitio en Selección. (Pero) En la Selección Nacional no asiste nadie. Chávez te la tira larga, Chávez no es un tipo que te la meta, Lozano no te la mete, Antuna no te la mete, Erick Sánchez no aparece... no hay un maldito güey que le asista la pelota a un centro delantero”, dijo.

Raúl Jiménez se ha convertido en uno de los goleadores del Tri en este 2023, con cuatro anotaciones en el año, aunque solo ha anotado un tanto con el Fulham en la Premier League.