“Me dijeron que me iban a noquear y ahora soy campeón mundial”: Adrián Curiel

El boxeo continúa regalando grandes historias de personajes que a pesar de tener todo en contra, logran superar cualquier barrera para conseguir grandes hazañas, como el capitalino Adrián ‘Gato’ Curiel, que se coronó como campeón mundial de peso minimosca de la Federación Internacional de Boxeo en Mónaco, al noquear en dos asaltos al sudafricano Sivenathi Nontshinga.

El campeón mundial platicó con Publimetro sobre esta pelea, además de sus objetivos como nuevo monarca, apuntando a convertirse en un referente como Ricardo ‘Finito’ López o Julio César Chávez.

Por si no lo viste: ¿Dónde y a qué hora ver los juegos de NFL de día de acción de gracias?

¿Cómo se vivió esa pelea ante el sudafricano Sivenathi Nontshinga, donde consigues el título mundial en Mónaco?

— Ha sido el mejor momento de mi carrera, cumplir un sueño. Celebré con mi gente, con mi promotor, con toda la gente que me apoyó, y fue una velada que siempre quedará en la memoria.

La pelea termina en apenas dos rounds. ¿Cómo se dio esa oportunidad de terminar la contienda de manera tan temprana?

— Este rival venía invicto y fue difícil. Ese golpe ya lo habíamos entrenado y no esperábamos que saliera tan temprano en la pelea. Afortunadamente, se dio, pero siempre supe que íbamos a ganar. Iba con esa mentalidad, muy seguros y, aunque muchos no creyeran en nosotros, siempre hubo esa confianza. Íbamos fuertes y bien preparados, con la convicción de ganar esa noche.

¿Cómo superar ese papel de ser considerado un rival de transición para poder arrebatarle la corona?

— Estuve leyendo varios comentarios y decían que era un bulto, que solo me usaban para noquear, que era carne de cañón, pero eso no me desanimó y no dudé. Era un objetivo de varios años y estaba dispuesto a dejarlo todo con tal de ganar, y nadie me iba a arrebatar ese triunfo.

¿Qué representa unirte a la lista de campeones mundiales mexicanos en esta división?

— Es un honor estar en una lista con uno de mis ídolos como Finito López, y quiero conquistar Japón, como lo hizo él, y también conquistar México como lo hizo Julio César Chávez, además de ganarme ese respeto.

¿Qué objetivo tienes como campeón?

— Quiero mantener el título en varias defensas y enfrentarme al japonés Kenshiro Teraji, o al puertorriqueño Jhonatan González. Quiero unificar los campeonatos, pero mantenerme enfocado.

¿Se plantea una revancha con el excampeón Sivenathi Nontshinga?

— No he platicado con Matchroom, que es mi promotora. No sé cuándo me vayan a hablar, por cualquier cosa que me digan y cualquier reto que me traigan. No se firmó una revancha inmediata, pero tengo dos peleas obligatorias con la promoción, así que no sé cuál sea el plan de Eddie Hearn, aunque estoy listo.

¿Esta nueva generación de boxeadores mexicanos hará historia?

— Estoy en el mejor momento de mi carrera, donde tenemos juventud, hambre y una amplia experiencia. En México, podemos ampliar ese número de campeones y me siento orgulloso del talento que tenemos, aunque espero que tengan el hambre para llegar a lo más alto, como Emanuel Navarrete o Luis Venado López.