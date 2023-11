Fallece Daniel Baños Samblancat, padre de Santiago Baños, presidente del América

Un comunicado emitido por el club América compartió la lamentable noticia del fallecimiento del progenitor del presidente deportivo de la institución. Daniel Baños Samblancat murió a los 79 años de edad, dejando un profundo luto en el directivo y el equipo.

“El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Daniel Baños Samblancat, padre de nuestro presidente deportivo Santiago Baños. Expresamos nuestras más sentidas condolencias y nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos”, se puede leer en el mensaje emitido por el conjunto Azulcrema.

Así mismo, podemos señalar que varios equipos de la Liga MX se unieron a las condolencias mediante redes con un mensaje de apoyo para la familia de Santiago Baños tras la sensible perdida.

Equipos como Necaxa, Cruz Azul, Santos Laguna, etc. Fueron los que no dejaron pasar la sensible perdida del directivo. Señalar que de momento no se conocen las causas del fallecimiento, por lo que no se ha comentado nada más.