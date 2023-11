“Es un robo, un descaro”: directivo de Honduras estalla contra la Concacaf

El duelo entre México y Honduras terminó con los ánimos encendidos luego de que el Tri consiguiera su boleto a la Copa América 2024 en una dramática tanda de penales.

Por consecuencia, al final del encuentro el vicepresidente de la Federación Nacional Autónoma de Futbol de Honduras (Fenafuth), Juan Francisco Saybe, estalló contra el arbitraje del salvadoreño Iván Barton, pues consideró que el tiempo de compensación fue excesivo, además de argumentar que el gol de Edson Álvarez con el que el Tri igualó la serie, cayó fuera de tiempo.

“Totalmente (estar molesto), hay formas. Si vengo acá y me meten tres goles aplaudo y me voy a mi casa, es el futbol. Pero que un árbitro decida que se dan 9 minutos está bien, él da 9 minutos, van 11 minutos, ¿por qué se sigue jugando?”, mencionó a los medios de comunicación.

En esa misma línea, el directivo señaló que el problema no es con México, sino con la Concacaf, quien a su consideración, quería que el combinado azteca accediera directamente al certamen continental y puso como ejemplo el caso de Canadá, quien no pudo vencer a Jamaica pese al tiempo de compensación excesivo.

“A nosotros nos atendieron de maravilla, el presidente de la Federación, el equipo mexicano. No tengo ninguna queja con México. Mi queja es con esa estructura que mantienen de que a fuerza tienen que ir... Me parece que sí (es la Concacaf) No encuentro otro culpable”, señaló ante los cuestionamientos de la prensa.

“A Canadá le pasó lo mismo, le dieron 12 minutos y desafortunadamente no le metieron gol a Jamaica. La idea y línea clara era Canadá y México directo a Copa América y eso me molesta, está muy mal. México es demasiado equipo, demasiado país para que se dé esto y yo creo que la afición mexicana se da cuenta de eso, es demasiada selección para México”, añadió.

Incluso el dirigente centroamericano calificó como “un robo” el triunfo de México en el Estadio Azteca, lamentando que “el dinero pesó más”.

“Está bien, usted celebra si le gusta ganar así es válido. Está bien, lo felicito, va ganar la Copa América y que no le quite el sueño el quinto partido. La camisa, el dinero y el país pesaron. Lo de hoy es un descaro, un robo a mano armada. En mi vida había visto un robo así”, sentenció.