Laura Bernal revela no ser pareja de Ana Guevara y desmiente acusaciones en su contra

La diputada del Partido del Tabajo, Ana Laura Bernal, rompió el silencio y habló por primera vez en conferencia de prensa sobre la acusación hacia ella y Ana Guevara, titular de la Conade, por tráfico de influencias y corrupción impuesta por Víctor Guzmán, padre de su hijo.

Este jueves, en la CDMX, la legisladora se refirió al tema con gran contundencia y pesar, confesando en primera instancia que no es pareja de la exvelocista, Ana Guevara y qué contrario a lo que se acusa, nunca ha usado la tribuna a su favor en el tema de su hijo.

“Creo firmemente que el amor es amor, sin importar si se trate de hombres, mujeres o travestis, amor es amor. A pesar de ello, lo que se ha dicho es mentira, no soy lesbiana y no soy pareja de Ana Gabriela Guevara. Y si lo fuera, sería la primera en reconocerlo y estar orgullosa de serlo”, comentó.

“La madurez y responsabilidad no se litigan, se asumen, se demuestran y se respetan, más cuando hay una autoridad que determina; sin embargo, hay quienes prefieren la calumnia y la mentira, pero yo no. Tengo palabra, responsabilidad y respeto por lo que hago, es por eso que nunca he usado la tribuna para abonar a una causa y tema tan sensible. En mí se ven reflejadas cientos de mujeres que están en una situación como la mía o peor”, señaló

La diputada federal del PT, Ana Laura Bernal, confiesa que Ana Guevara, titular de la Conade, no es su pareja y habla de las acusaciones en su contra



📸 @irving_Chavez04 pic.twitter.com/Tq5I6JpWql — Publisport México ⚽🏎️🎾⚾🏈🏀🏇🏼🏆 (@Publisport_MX) November 23, 2023

Es importante mencionar que el abogado, Víctor Guzmán, quien presentó su denuncia a ante la Fiscalía General de Justicia, mostró un polémico video en el que elementos de seguridad, acompañados de Laura Bernal, irrumpen en su departamento por la fuerza con la intención de quitarle al menos que se encontraba de vacaciones con él.

Este clip se viralizó y generó diversas opiniones a las cuales señala la diputada federal del estado de Sonora, por afectar a su hijo, quien lamentablemente se encuentra en medio de la disputa entre sus padres y a la vista del ojo público.

“Quiero aclarar que no vengo a hacer proselitismo, pero si vengo a generar conciencia del daño que se hace a un ser humano inocente, a un menor cuya vida y razón deberían desarrollarse de otra manera y no oyendo mentiras y calumnias”, finalizó.