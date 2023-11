Barcelona acapara los premios de la temporada 22-23 en LaLiga

El periódico MARCA entregó el jueves pasado en Barcelona los Premios MARCA de Fútbol 2022-2023 en el espacio Esklandestino de la capital catalana, con dominio de jugadores del Barcelona entre los galardonados, destacando a Marc-André Ter Stegen como Zamora y a Robert Lewandowski como Pichichi, siendo el portero menos goleado y el máximo goleador de la pasada Liga, respectivamente.

En una extensa gala con varias sorpresas, como la revelación en vivo de los premios Zamora y Pichichi de Primera con una obra de arte, el FC Barcelona se adueñó de las categorías más importantes de la máxima categoría del fútbol español.

Indudablemente, el máximo protagonista fue Marc-André Ter Stegen, quien se llevó el doblete con el premio Di Stéfano al mejor jugador de la temporada pasada y el premio Zamora como el guardameta menos goleado. Por su parte, Robert Lewandowski recibió el premio Pichichi al máximo goleador de la última Liga (23 goles en 34 partidos), y Pedri fue premiado como el favorito de la afición.

Ter Stegen, con 26 porterías a cero, 4 goles encajados en casa y más del 82% de efectividad, se coronó como el claro Zamora. “Muchas gracias por el premio. La estabilidad defensiva que tuvimos durante toda la temporada pasada fue espectacular, con el esfuerzo que hicimos, y esto es lo que hay que repetir en equipo”, expresó tras recibir el reconocimiento.

Ter Stegen, aún en duda para jugar este fin de semana contra el Rayo por molestias sufridas con Alemania, comentó: “La sensación ahora mismo es que tengo que ver cada día cómo evoluciona. Estamos en contacto con los médicos todos los días para evaluarlo y ver qué pasos hay que seguir. Mañana decidiremos”.

Robert Lewandowski también mostró su alegría, agradeciendo a su familia, equipo, entrenador y staff por el apoyo. “Sabía que para mí era muy importante adaptarme rápidamente al equipo. Desde el principio, el equipo me ayudó en muchas cosas y ganamos la Liga, la Supercopa y ahora el Pichichi. Estoy muy, muy feliz”, compartió. No obstante, ve difícil repetir el premio. “La temporada es larga, pero Bellingham es un muy buen jugador y creo que ahora no es fácil marcar muchos goles en esta Liga. Hay muchos equipos que juegan muy defensivo, muy físico también, pero somos el FC Barcelona y queremos siempre ganar”, añadió.

El tercer galardonado ‘culé’, elegido por la afición, fue Pedri, quien regresó al equipo después de una lesión. “Es un orgullo siempre recibir este premio. Desde que empecé, he sentido el cariño que me tiene la afición”, destacó, agradeciendo a los seguidores.

Pedri también envió “mucho ánimo” a su compañero Gavi, lesionado gravemente con España y que no volverá a jugar esta temporada. “Sé que para él son momentos muy difíciles. Yo he tenido varias lesiones y cuando estamos lesionados, valoramos mucho lo que es estar sano. Creo que toda la plantilla lo ayudará a volver lo mejor posible y que para lo que necesite, estamos a su lado”, manifestó.

Desde Donostia, Imanol Alguacil llegó para recibir el Premio Miguel Muñoz al mejor entrenador de la última Liga. “Para mí es un orgullo. No soy muy dado a este tipo de eventos, pero hoy quería estar aquí porque entiendo que es muy importante extender o hacer extensible este trofeo sobre todo a la Real Sociedad, que es el club que me ha permitido durante estos años crecer como entrenador”, confesó.

En Primera División, los premiados fueron: Robert Lewandowski (Pichichi), Pedro González ‘Pedri’ (Premio favorito de la afición), Marc-André ter Stegen (Di Stéfano y Zamora), José Luis Mato ‘Joselu’ (Zarra), Antoine Griezmann (Premio al jugador decisivo), Imanol Alguacil (Premio Miguel Muñoz al mejor entrenador), Unai Simón (Premio MVP selección española) y Valentín Pizarro Gómez (Guruceta).

En Segunda División, los galardones de la temporada 2022-2023 fueron para Myrto Uzuni (Pichichi), Raúl Fernández (Zamora), Raúl García (Zarra), Rubén Albés (mejor entrenador) y García Verdura y Arcediano Monescillo (Guruceta). El premio especial Puerta-Jarque, entregado por la madre de Dani Jarque, fue para la selección española de refugiados.