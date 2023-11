Buscan impedir que personas transgénero participen en competencias femeninas

Una nueva polémica alrededor del deporte mexicano, luego de que se está impulsando reformas para que las personas transgénero no puedan participar en competencias femeniles.

La iniciativa llega a través de la diputada María Teresa Castell de Oro Palacios del PAN, quien busca promover la iniciativa que reforma el artículo 4 de la Constitución en materia de salud, identidad y deporte.

Con esta propuesta se busca impedir que las personas transgénero participen en justas deportivas femeninas y que la atención a la salud y el registro de nacimiento se realice de conformidad con su sexo biológico.

“Con esta intención de que ‘el sexo no es género’, para temas del deporte, buscamos que se respete el sexo, no invadan las competencias femeninas quien sea del sexo masculino, porque son obvias las ventajas en tamaño, peso, resistencia, en el músculo y eso viene sucediendo en muchos países y nosotros no queremos que suceda algo que haya que lamentar”, indicó.

IAAF Diamond League - Doha 2019 Atletas transgénero (Francois Nel/Getty Images)

Castell de Oro explicó que su propuesta también plantea que se respete el sexo de las y los niños en el acta de nacimiento.

“Es su derecho y no se puede confundir a la niñez con semejantes disposiciones que intentaron meter aquí, y por eso la intención es empezar a detener esta ola ideológica que lo que hace es ganar los espacios de las mujeres, entrar a las competencias de las mujeres, ocupar los lugares asignados por nuestro diseño anatómico”, aseveró.

Cabe mencionar que, hasta el momento, en las ligas profesionales en México, no se ha registrado un caso de una deportista transgénero.

¿Qué dice el artículo 4 de la Constitución Política de México?

“La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social”, se lee.