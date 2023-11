Tuca Ferretti revienta al Chicharito: ‘No es la persona que conocí’

Javier Hernández generó polémica luego de defender a la Selección mexicana tras su triunfo ante Honduras y uno de los que mostró su decepción fue Ricardo Ferretti.

Durante la emisión de Futbol Picante, el entrenador aseguró que Chicharito estaba analizando lo sucedido con el Tri.

“Sí, de esta declaración (decepcionado). Nunca había escuchado una declaración tan inadecuada de él como ésta. No está en sus cinco sentidos bien analizando. Se dejó llevar más por el corazón que por la cabeza”, dijo.

Además, el Tuca Ferretti señaló que él tenía una percepción diferente sobre el exjugador del LA Galaxy.

“Me sorprende porque no es la persona que traté, la persona que conocí y la persona que me ayudó. La verdad no sé cómo expresar. No sé, te juro que la percepción que tengo de Javier Hernández es otra distinta a la que estoy viendo”, mencionó Ferretti.

Por último, el Tuca aseguró que se sintió decepcionado de las declaraciones de Hernández Balcázar.

“El centrado, el comprometido, el ecuánime. Para mí no es Javier Hernández. Nadie lo entrevista, él da una opinión queriendo juntar una equis cantidad de gente. La verdad me decepciona por el ser humano que conocí de Javier Hernández. No es. Lo que él diga, la verdad no es, no sé qué expresarte”